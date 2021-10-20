Dilovası'nda Muhtarlar Günü Kutlandı

19 Ekim Muhtarlar Günü, tüm Türkiye’de olduğu gibi Dilovası’nda da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Dilovası Belediye Meydanı’nda gerçekleştirilen programa, Dilovası İlçe Kaymakamı Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, İlçe protokolü, Mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

BAŞKAN ŞAYİR YEMEKTE AĞIRLADI

Belediye meydanında çelenk konularak, İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından; Belediye Başkanı Hamza Şayir’in ev sahipliğinde,Kaymakam Metin Kubilay ve mahalle muhtarlarının katılımıyla Gülüova Restorant’ta,yemekli bir programda gerçekleştirildi.

MUHTAR ÖZAY’DAN, BAŞKAN ŞAYİR’E TEŞEKKÜR

Toplantıda muhtarlar adına konuşan Diliskelesi Mahallesi Muhtarı Mehmet Özay, “Mahallelerinde yapılan hizmet ve yardım taleplerinin hiç birinin geri çevrilmediğini belirterek, ilgi ve desteklerinden dolayı Kaymakamlık ve Belediye yetkililerine teşekkür etti.

Özay, “Belediye Başkanımız Sayın Hamza Şayir, bugüne kadar yapmış olduğumuz bütün taleplere olumlu cevap verip,

hizmetlerin ivedi bir şekilde yerine getirilmesinde her zaman büyük destekçimiz oldu. Bugün de bizleri bu nezih mekanda misafir etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum.

Ayrıca; gücünü Türkiye Cumhuriyeti mühüründen alan muhtarlık müessesesi, devletimizin vatandaşa açılan ilk kapısı ve çözüm merkezidir. Bu anlayışla bizde elimizden geldiğinin en iyisini yapmak için çalışıyoruz. Bugünü bizlere armağan eden başta Cumhurbaşkanımıza ve Gazi Meclisimize şükranlarımızı sunarken, tüm muhtar arkadaşlarımızın bu anlamlı gününü kutluyorum” dedi.

SÜREKLİ İSTİŞARE HALİNDEYİZ

Muhtar Özay’ın ardından konuşan Başkan Şayir, “Muhtarlarımız, seçimle göreve gelen ve demokrasinin çekirdeği denilebilecek bir öze sahipler.

Bir yandan mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde, diğer yandan vatandaşlarımızın hastasında, cenazesinde, düğününde yani her türlü üzüntülü ve sevinçli günlerinde yanlarında oluyorlar.

Güzel ilçemizin 12 mahalle muhtarıyla bizler de sürekli diyalog halindeyiz. Mahallelerimize yapacak olduğumuz hizmet ve yatırımlara dair sürekli istişare ederek, vatandaşımızın taleplerini çok daha sağlıklı bir şekilde yerine getirebiliyoruz.

Bu vesileyle, kendilerinin ‘19 Ekim Muhtarlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, daha evvelki dönemlerde ilçemizde görev yapmış ve ebediyete intikal etmiş tüm muhtarlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Her türlü ihtiyaçlarında imkânlarımızı seferber etmekten memnuniyet duyduğumuz, gece/gündüz demeden çalışmalarını takdirle karşıladığımız mahalle muhtarlarımızın başarılı çalışmalarını devamını diliyorum" dedi.

MUHTARLARIMIZ, DEVLETİN KURUMSAL TEMSİLCİLERİDİR

Toplantıda son olarak konuşan Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay ise yaptığı açıklama da “Muhtarlık müessesesi, mahalle ve köylerimizde yerel demokrasinin işleyişini en güzel yansıtan, devletimizin kurumsal temsilciliğidir. Kamu yönetimi anlayışıyla her geçen gün yeni plân ve projelerin hizmete sunulmasına vesile olan muhtarlarımız, vatandaş ile devlet kurumları arasındaki bağı daima güçlü tutan birimlerimizdir. Yönetim, yaptırım, gelişim gücünün yanında, sosyal yardımlaşma ve dayanışma ile kültürel değerleri hep üst seviyelerde tutan muhtarlarımıza verilen itibar, onların sorumluluğunu daha da artırmaktadır. Muhtarlarımızla işbirliği içerisindeki çalışmalarımızdan duyduğumuz memnuniyeti ifade ediyor, vatandaş-millet-devlet bütünlüğü anlayışı içerisinde ülkemizde yaşanan her türlü afetin bertaraf edilmesine verdikleri katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.