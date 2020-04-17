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Dilovası’nda öğrenciler 23 Nisan şiirleri ile yarışacaklar

Dilovası Belediyesi, Koronavirüs salgını nedeniyle evinde kalan ve eğitimlerini evinden sürdüren İlköğretim 1,2,3 ve 4.sınıf öğrencilerine yönelik şiir yarışması düzenledi.

Dilovası'nda öğrenciler 23 Nisan şiirleri ile yarışacaklar

17 Nisan 2020 Cuma 13:25

 Dilovası Belediyesi, Koronavirüs salgını nedeniyle eğitimlerine evden devam eden öğrenciler için ödüllü yarışma düzenledi.

23 Nisan Ulusal ve Egemenlik Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Evde kal şiir oku" ödüllü şiir yarışmasında öğrenciler okuyacakları 23 Nisan temalı şiirlerini belediyeye ait whatsapp hattına göndererek yarışmaya katılabilecekler.

İLK ÜÇ'E GİREN ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLECEK

Okuyacakları ‘23 Nisan temalı’ şiirleri gönderecek öğrenciler arasında yapılacak yarışmada belediye içerisinde oluşacak komisyon tarafından belirlenecek 1.’ye 1000 TL, 2.’ye 500 TL ve 3.’ye de 250 TL ödül verilecek.

Yarışmaya katılacak öğrenciler 17-22 Nisan tarihleri arasında çektikleri videoyu 0530 237 51 10 numaraya whatsahp’tan gönderebilecekler.





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