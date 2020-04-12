Dilovası’nda, sokak hayvanları unutulmadı

İçişleri Bakanlığı'nın 48 saat sokağa çıkma yasağı genelgesi sonrası sokak hayvanlarını unutmayan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in yaptığı paylaşımda, sokak hayvanlarını unutmadığı görüldü.

KENDİ ELLERİ İLE BESLEDİ

Koronavirüs salgını sonrası uygulanan tedbirler kapsamında lokanta ve kafelerin kapatılması ardından Kocaeli dahil 31 ilde sokağa çıkma yasağının uygulanması ile tam anlamıyla sahipsiz kalan sokak hayvanları Başkan Şayir unutmadı.

Şayir; sokaklarda yaşayan hayvanları sahiplenerek elleri ile ihtiyaçlarını karşıladı.

HİÇ KİMSE MAĞDUR OLMAYACAK

Başkan Şayir, "Belediyemiz; sokağa çıkma yasağı uygulaması sonrası tüm birimlerimizle Dilovası halkının ihtiyaçları için seferberlik ilan ederek hiç bir hemşehrimizin mağdur olmaması için canla başla görevlerini yerine getirmektedir. Bir yandan halkımızın ihtiyaç ve sorunlarının çözümü için elimizden geleni yapmaya çalışırken, diğer yandan sokaklardaki sessiz dostlarımızı da unutmuyoruz. Onların da bu zorlu süreçte aç ve susuz kalmamaları için oluşturduğumuz ekiplerimiz belirli aralıklarla mama ve sularını dağıtmaya devam ediyor. Halkımızın ihtiyaçları için hiç bir sınırlamaya tabi olmadan hizmetlerimizi sürdürürken, sokaktaki canları unutmak mümkün değil. Ekiplerimiz sokakta yaşayan dostlarımızın beslenmesi için ek önlemlerini aldı. Kimse merak etmesin.” dedi.







