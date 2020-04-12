Dilovası’nda sosyal medya seminerine büyük ilgi

Dilovası Belediyesi tarafından ilk defa sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen ‘koronavisürün hayatımızdaki etkileri ve evde verimli zaman geçirme’ konulu seminer vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Dilovası Belediyesi Eğitim ve Kültür Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Özel Yüzyıl Hastanesi Doktorları’ndan Klinik Psikolog Burcu Zaman’ın katıldığı sosyal medya seminerinde vatandaşlara "Covid19'un hayatımıza etkileri ve evde kaliteli zaman geçirme" konularında bilgiler aktarıldı.

YAKLAŞIK 2 BİN KİŞİ TAKİP ETTİ

Yaklaşık 2 bin kişinin takip ettiği canlı yayında Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, vatandaşlara uyarılarda bulunurken daha sonra Psikolog Burcu Zaman’da Covid19 ile ilgili bilgiler ve evde kalma süreciyle ilgilide ne yapılması gerektiği konusunda bilgiler aktararak vatandaşlardan gelen soruları da cevapladı.

BAŞKAN ŞAYİR “EVDE KAL” ÇAĞRISINI YENİLEDİ

Programın başında vatandaşlara seslenen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan Covid19 virüsü nedeniyle zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte hükümetimiz başta olmak üzere bizde Dilovası Belediyesi olarak halkımızın sağlığı için tüm tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz. En son açıklanan Covid19’un yayılma haritasına bakıldığında ilçemizde az görülse de etrafımızı saran virüsün ilerleyen süreçte ilçemizi daha fazla etkilememesi için halkımızdan evde kalmaya devam etmelerini özellikle istiyoruz. Evde kalan hemşerilerimizi bilinçlendirmek adına gerçekleştirdiğimiz sosyal medya seminerinde bizleri bilgilendirecek olan Özel Yüzyıl Hastanesi doktorlarından Psikolog Burcu Zaman’a teşekkür ederim. Tüm hemşerilerimizin de yapılacak uyarıları dikkatle dinlemelerini ve riayet etmelerini diliyorum”dedi.

EN BÜYÜK TEDBİR KENDİMİZİ İZOLE ETMEK

Başkan Şayir’in ardından canlı yayına devam eden edilen Özel Yüzyıl Hastanesi Doktorlarından Klinik Psikolog Burcu Zaman ise "Covid19'un hayatımıza etkileri ve evde kaliteli zaman geçirme" seminerinde vatandaşlara öldürücü etkisi olan bu virüsten kurtulmanın en önemli yolunun insanların kendilerini izole etmeleri ve evde kalma kurallarına uymaları olduğunu ifade etti.

EVDE KALİTELİ ZAMAN GEÇİRMEK İÇİN NELER YAPILMALI

Virüsün belirtileri ve yayılmaları konusunda da açıklamalarda bulunan Zaman, “Evde kalarak el birliği ile bu virüsten kurtulabiliriz. Evde kaldığımız süreçte insanları etkileyen önemli faktörler endişe, panik atak ve öfke kontrolleri konusunda yapılması gereken önemli adımlar vardır. Sosyal yaşantımız yokmuş gibi hissettiğimiz bur süreçte insan psikolojisini pozitif yönde geliştirecek çalışmalar yapmalıdır. Düzenli spor, düzenli uyku, meditasyon, online müze ziyaretleri, bayanların farklı yemekler yapma, örgüler örme, çocukları ile daha çok zaman geçirme, sevdiklerimizle sohbet etme, çocukları ile daha güzel vakit geçirme ve evdeki tadilatları yapmak gibi bir çok etkinliklerle evdeki yaşantılarını pozitif bir hale getirebilirler. Evde kaldığımız sürece mutluluk hormonu olan Seratonin hormanını artıracak yiyecekler ve müzik gibi aktiviteler yapılabilir. Ayrıca çocuklarımızın da evde güzel ve verimli zaman geçirmeleri içinde öncelikle uzaktan eğitimlerine devam etmeleri onun dışında kalan zamanlarını aile bireyleri ile kendilerini geliştirici çalışmalar yapabilirler, kitap okuyabilirler, belli zamanlarda internet üzerinden araştırmalar ve keyifli vakit geçirecekleri online müze ziyaretleri ve kültürel geziler yapabilirler.”dedi.

GELEN SORULARI YANITLADI

Çok sayıda izleyicinin takip ettiği sosyal medya seminerinde izleyicilere doğru nefes alma taktiklerini de gösteren Psikolog Burcu Zaman, vatandaşlardan gelen soruları da tek tek yanıtladı.







