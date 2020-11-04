Dilovası’nda Su Kesintileri En Aza İnecek

Şehir genelindeki birçok noktada üst yapı çalışmalarına önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, aynı önemi alt yapı çalışmalarına da veriyor. Bir çok ilçede çalışma gerçekleştiren İSU Genel Müdürlüğü, Dilovası ilçesindeki önemli bir güzergahta içme suyu alt yapı yenilemesi gerçekleştiriyor. Diliskelesi Mahallesinden Dilovası ilçesine uzanan Liman Caddesindeki içme suyu hattı, demir borular kullanılarak yenileniyor.

YÜKSEK BASINCA DAYANIKLI DEMİR BORULAR

Liman Caddesinde bulunan içme suyu hattı, bazı zamanlarda yüksek basınca dayanamayarak arıza çıkarıyor ve Dilovası ilçesindeki birçok mahallede su kesintilerine neden olabiliyordu. Bu duruma son vermeyi amaçlayan İSU Genel Müdürlüğü ekipleri, Liman Caddesine yüksek basınçlara dayanıklı demir borular döşüyor. Çalışma kapsamında bin 400 metre uzunluğundaki içme suyu alt yapısı yenileniyor.

4 MAHALLEYİ BESLİYOR

Diliskelesi Mahallesinden başlayan içme suyu hattı, ilçe merkezinde bulunan 4 mahallenin içme suyunu karşılıyor. Yapılan çalışma ile arıza oranının en aza inmesi amaçlanıyor. Gerçekleştirilen alt yapı imalat çalışmasında 500 mm demir borular kullanılıyor.



















