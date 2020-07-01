Dilovasında tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü

Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu D-100 kara yolu kavşağı İstanbul istikametinde seyreden Mustafa Özdemir idaresindeki 34 JG 5654 plakalı pomza taşı yüklü tırın dorsesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Sürücü yangını fark ederek dorseden ayırdığı çekiciyi bölgeden uzaklaştırdı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle dorsede hasar meydana gelirken, bir süre kontrollü sağlanan trafik, dorsenin kaldırılmasıyla normale döndü.