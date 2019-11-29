Dilovası'nda tırla işçi servisi çarpıştı: 7 yaralı

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.







Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Demirciler Mahallesi Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde, plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen işçi servisi ile tır çarpıştı.AA