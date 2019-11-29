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Dilovası'nda tırla işçi servisi çarpıştı: 7 yaralı

Dilovası'da, işçi servisi ile tırın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Dilovası'nda tırla işçi servisi çarpıştı: 7 yaralı

29 Kasım 2019 Cuma 09:05

 Alınan bilgiye göre, Demirciler Mahallesi Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde, plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen işçi servisi ile tır çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.



























AA
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