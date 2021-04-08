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Dilovası’nda Ulaşım İle İlgili Önemli Adımlar

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir önceki gün UKOME yetkilileri ile makamında bir araya geldi. Görüşmede Dilovası’nın ulaşım sorunlarını masaya yatırılırken, ulaşımda Dilovalılar’ın yüzünü güldürecek adımlar planlandı.

Dilovası'nda Ulaşım İle İlgili Önemli Adımlar

08 Nisan 2021 Perşembe 11:28

 Dilovası Belediye Başkan Hamza Şayir, vatandaşlardan gelen ulaşım konusunda ki sıkıntıların çözümü için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon (UKOME) Gebze UKOME sorumlusu Mahmut Şahin ve ekibi ile makamında bir araya geldi. 

OTOBÜSLER DİLOVASI’NA GİRİP YOLCU ALACAK 

Başkan Şayir’in, UKOME yetkilileri ile yaptığı görüşmenin ardından, 

D100 Karayolu üzerinden yolcu alarak, trafik ve yolcular için büyük tehlike oluşturduğu görülen 

HAT 200 – HAT 250 – HAT 435 ve HAT 530 otobüs seferlerinin artık Eynerce Kavşağı’ndan Dilovası’na giriş yaparak yanyol üzerinden yolcu indirip bindireceğinin müjdesi verildi.  

Otobüsler Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde kurulacak duraklardan yolcu alarak, yeniden D100 Karayoluna bağlanarak yoluna devam edecek. 

HAT 309 DEMİRCİLER, MAKİNE OSB VE İMES’E UĞRAYACAK 

Ayrıca Tepecik Mahallesi, Kaymakamlık, Şehir Merkezi ve Dilovası Devlet Hastanesi arasında çalışan HAT 309 otobüsleri bundan sonra Demirciler Köyü, Makineciler OSB ve İMES OSB’ye de uğrayarak buralardan da yolcu alacak şekilde düzenlendi. 

HASTANEYE KENT KART MAKİNESİ 

Dilovası Devlet Hastanesi’ne acil olarak başka vasıtalarla gelen vatandaşların halk otobüsleri ile dönüş yapmak istediklerinde kent kart satış ve dolum istasyonu olmamasından dolayı sıkıntılar yaşadıklarını UKOME yetkililerine belirten Başkan Şayir, hastane acil bölümü girişine kent kart satış ve dolum makinesi konulması ve vatandaşın mağduriyetinin giderilmesini istedi. Bunun üzerine UKOME yetkilileri en kısa sürede kent kart satış ve dolum istasyonunun kurulacağını ve bu sorunun çözüleceğini belirttiler. 










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