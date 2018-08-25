banner366
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Dilovası'nda Ulaşım Kolaylaşacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Dilovası’na giriş çıkışları rahatlatmak için batı kavşağında düzenleme yapıyor.

Dilovası'nda Ulaşım Kolaylaşacak

25 Ağustos 2018 Cumartesi 12:59

banner346
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası şehir merkezi giriş çıkışları rahatlatmak için batı kavşağında düzenlemeler yapıyor. Çalışma kapsamında kavşakta ilave kollar ve köprüler oluşturularak bağlantılar sağlanıyor. Çalışmaları devam eden projede köprü çalışması yapılıyor. 3 adet köprüden birinin ayakları tamamlanıyor. Projenin toprakarme imalatları ve fore kazık imalatı devam ediyor.

 

GİRİŞ- ÇIKIŞLAR RAHATLAYACAK

Proje kapsamında TEM ve D-100 bağlantılarını sağlamak üzere Dilovası’nda yapılan Batı Kavşağı’nda ilave çalışmalar gerçekleştiriliyor. Yeni çalışmayla ilçeye giriş ve çıkışlar rahatlayacak. Çalışma ile yeni köprüler ve kavşak kolları oluşturulacak. Proje ile batıdan Gebze yönünden gelerek Dilovası’na gitmek isteyen araçların sanayii alanı içerisine girmeden ilçe merkezine geçişi sağlanacak. Dilovası girişi için mevcut köprü revize edilecek. Çalışmada biri dere köprüsü olmak üzere 3 adet köprü yapılıyor.

 

DİREK ULAŞIM

Dilovası ilçe merkezinden D-100 İstanbul yönüne gitmek isteyen araçlar proje ile direk katılım sağlayabilecek. Proje kapsamında D-100 karayolu üzerindeki batı kavşağından Dilovası ilçe merkezine girecek taşıtların giriş ve çıkışı düzenlenecek. Yapılacak kavşak düzenlemeleri ile Dilovası şehir merkezinden, D-100 karayoluna sanayi iç yollarını kullanmadan direk giriş ve çıkış sağlanacak.

 

3 ADET KÖPRÜ

Proje kapsamında Dilderesi üzeri dahil olmak üzere 3 adet üst geçit köprüsü yapılacak. Projede 32 bin metreküp kazı, 70 bin metreküp dolgu, bin metreküp taş duvar ve 4 bin 700 metreküp beton çalışması yapılacak. Çalışmada bin 300 ton demir, 4 bin 800 metre fore kazık, 8 bin 600 metre taş kolon, 11 bin 400 metrekare toprakarme duvar, 14 bin 500 ton asfalt, 2 bin 100 metre drenaj, 5 bin 700 metrekare tretuar ve 2 bin 500 metre oto korkuluk kullanılacak.

 

 

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KO-MEK Yeni Eğitim Dönemine Hazır KO-MEK Yeni Eğitim Dönemine Hazır
Atıl Bisikletleri Tamir Ettiler Atıl Bisikletleri Tamir Ettiler
Balıkçılara Modern Satış Yeri Balıkçılara Modern Satış Yeri
Cemil Meriç Öğrencilerinin Sinema Keyfi Cemil Meriç Öğrencilerinin Sinema Keyfi
Kadınlara Ücretsiz Kanser Taraması Kadınlara Ücretsiz Kanser Taraması
İstanbul’dan Erzurum’a Seyri Alem İstanbul’dan Erzurum’a Seyri Alem
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner339

banner376

banner374

banner377

banner149

banner378

KO-MEK Yeni Eğitim Dönemine Hazır
Ders ve yıllık planlar hazırlandı. Tüm kurs merkezleri, yapılan tadilat çalışmalarıyla adeta yenilendi....

Haberi Oku