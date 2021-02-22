Dilovası’nda Üniversite Öğrencileri Tabletlerine Kavuştu

“Öğrencilerimize Tablet, Geleceğe Umut” projesi kapsamında, geçtiğimiz hafta İlçedeki Ortaokul ve lise öğrencilerine tablet bilgisayar hediye eden Dilovası Belediyesi, şimdi de ilçede yaşayan 1100 üniversite öğrencisine tabletlerini ulaştırmaya başladı. Üniversitelilere dağıtılacak 1100 adet tablet ile, Dilovası Belediyesi'nin dağıttığı tablet sayısı 10 bini bulacak.

Dilovası Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen tablet dağıtım törenine Koccaeli Milletvekili Cemil Yaman, Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, Dilovası Belediyesi Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülay Artut, Mahalle Muhtarları, STK Başkanları ve öğrenciler katıldı.

ŞAYİR; BAŞARINIZ DİLOVASI'NIN BAŞARISIDIR

Tablet dağıtım töreninin açılış konuşmasını yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Bugün yüz yüze eğitimden uzak kalsanız da biliyorum ki, ümitlerinizden ve hayallerinizden uzak değilsiniz. Bizler, dün olduğu gibi bugünde sizlerin yanında olmaya, yarenlik ve yol arkadaşlığı yapmaya devam edeceğiz. Hepinizin malumu, göreve geldiğimiz günden bu yana siz öğrencilerimize katkı sunabilmek için elimizi, gövdemizi, yüreğimizi taşın altına koymaya gayret ettik. İlk günden bu yana, başkanlık maaşımı ve sanayicilerimizin destekleri ile oluşturduğumuz birikimi sizlere burs olarak veriyoruz. Amacımız; sizlerin eğitimine bir nebzede olsun katkı sunabilmek. Biliyoruz ki, başarınız Dilovamızın başarısıdır" diye konuştu.

DİLOVALI ÖĞRENCİLER ÇOK ŞANSLI

Başkan Şayir’in ardından konuşan Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, “Dilovası’nda ki öğrenciler oldukça şanslılar. Pandemi süreciyle birlikte internet kullanımı ve eğitimlerin internetten alınması bilgisayar ve tabletlerin önemi bir kez daha ortaya çıktı. İlçemizde tablet ihtiyacı çok fazlaydı. Ancak göreve geldiği günden bu yana eğitime oldukça önem veren Belediye Başkanı Hamza Şayir’in ve Makineciler OSB’nin değerli yönetimi ilçemizde ki öğrencilerin eğitimleri konusunda sıkıntı yaşamamaları için Ortaokul, Lise ve Üniversite öğrencilerine tabletlerini dağıtarak büyük bir destek vermişlerdir. Milli Eğitim Bakanlığımız ve Gebze Ticaret Odası’nın da destekleri ile ilçemizde hiçbir öğrencimizin eksiği kalmayacaktır. Tabletlerin sağlanmasında katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.”dedi.

EĞİTİM GÖNÜLLÜSÜ BELEDİYE BAŞKANI

Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ise yaptığı konuşmasında “Dilovalı bir kardeşiniz olarak, geçmişte ilçemizde görev yapmış bir belediye başkanı olarak sizlere hizmet etmenin hep gururunu yaşadım. Bugün burada Belediye Başkanımızın çalışmaları ile Makineciler OSB’nin katkıları ile ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerimize tabletlerini dağıtmaya devam ediyoruz. Bu kolay bir iş değil. Belediye Başkanımızın büyük emekleri olduğuna şahidim. Dilovası hizmet alsın diye de gecesini gündüzüne katıyor. Eğitim gönüllüsü bir belediye başkanı ile Dilovası’nın yarınlarının daha güzel olacağına inanıyorum. Derdi davası Dilovası’na hizmet etmek isteyen bir Dilovalıdır. Dilovası’nın onunla birlikte daha güzel yerlere geleceğine inanıyorum. İnşallah geleceğimiz olan gençlerimiz eğitimlerine daha iyi şekilde devam edecek ve ilerde bu kenti daha güzel hale getireceklerdir.” dedi.

ÖĞRENCİLERDEN TEŞEKKÜR

Tablet dağıtım töreninde öğrenciler adına konuşma yapan İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektronik Haberleşme bölümü öğrencisi Kamil San yaptığı konuşmasında “Dilovası Belediye Başkanımıza bize verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Böyle vizyon sahibi bir belediye başkanına sahip olduğumuz için kendimizi şanslı hissediyoruz. Emeği geçen kaymakamımıza, belediye başkanımıza, Makineciler OSB yönetimine teşekkür ediyorum” dedi.

TABLETLERi PROTOKOL TAKDİM ETTİ

Konuşmaların ardından Milletvekili Cemil Yaman, Kaymakam Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, Meclis üyeleri, muhtarları temsilen muhtar Ebubekir Özavcı ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gülay Artut öğrencilere tabletlerini verdiler.

Tablet dağıtım töreni sonunda hep birlikte günün anısına toplu hatıra resmi çektirdiler.