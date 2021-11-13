DİLOVASI’NDA ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Dilovası ilçesine hayat katacak olan altyapı çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, altyapı çalışmaları tamamlanan ve kazı alanı oturma süreci biten bölgelerde asfalt, parke ve bordür imalatları yapılıyor.
10 KM ALTYAPI HATLARI YAPILDI
2021 yılı yatırım programı kapsamında Dilovası ilçesine bağlı Tavşancıl, Demirciler, Mimar Sinan, Orhangazi, Turgut Özal ve Kayapınar Mahallelerinde altyapı eksikliklerini gidermek için yenileme çalışmaları yanı sıra yüzey sularını toplamak için yeni yağmursuyu hattı imalat çalışmaları gerçekleştiriliyor. Toplam 12 km uzunluğunda altyapı hattının yapılacağı proje kapsamında şimdiye kadar yaklaşık 10 km uzunluğunda içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı inşa edildi. Ayrıca, 100 adet atıksu parsel bağlantısı ile 50 adet yeni yağmursuyu ızgarası yapıldı. Program çerçevesinde hat imalatları devam ediyor. Projenin, 2022 yılı Mayıs ayında tamamlanması hedefleniyor.
BAĞDAT CADDESİNDE ASFALT
Altyapı yenileme projesi kapsamında bozulan yolların asfalt, asfalt yama ve bordür gibi üstyapı çalışmaları da KBB ve İSU Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştiriliyor. Kazı alanın oturma sürecinin ardından KBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Turgut Özal ve Kayapınar Mahallesi Bağdat Caddesinde 430 metre asfalt çalışması yapıldı. Kalan 100 metre uzunluğundaki kısmın asfalt serim çalışmaları sürüyor. Dilovası Belediyesi ekipleri tarafından da altyapı çalışmasının yapıldığı Mimar Sinan Mahallesi Bağdat Caddesi’nde 200 metre asfalt yama çalışması gerçekleştirildi.
ORHANGAZİ MAHALLESİNDE PARKE BORDÜR ÇALIŞMALARI
İSU Genel Müdürlüğü ekipleri de altyapı hatları imalat çalışmaları tamamlanan Orhangazi Mahallesinde parke ve bordür imalatlarına başladı. Mahalleye bağlı 225.sokakta 110 metre parke ve bordür imalatı tamamlandı. 223. Sokakta imalat çalışmaları sürüyor. Buradaki çalışmaların tamamlanmasının ardından Karabey Caddesinde 400 metre uzunluğunda parke ve bordür imalatı gerçekleştirilecek.
ÇALIŞMALAR ŞEHRE HAYAT KATACAK.
Altyapı ve üstyapı çalışmalarının program çerçevesinde tamamlanması ile birlikte içme suyu ve atıksu hattı arızaları, atık su kirliliği ve yüzey suları toplanarak da su baskınlarının önüne geçilmesi sağlanacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Dilovası Belediyesinin yaptığı hizmetler ile birlikte Dilovası ilçesi ile şehirde yaşayan insanların yaşam kalitesi artacak.