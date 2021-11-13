DİLOVASI’NDA ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Dilovası ilçesine hayat katacak olan altyapı çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, altyapı çalışmaları tamamlanan ve kazı alanı oturma süreci biten bölgelerde asfalt, parke ve bordür imalatları yapılıyor.