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Dilovası‘nda Yeni Bütçe Kabul Edildi

Dilovası Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu Belediye Başkanı Hamza Şayir başkanlığında gerçekleşti.

Dilovası‘nda Yeni Bütçe Kabul Edildi

13 Ekim 2021 Çarşamba 16:44


 

Dilovası Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu Belediye Başkanı Hamza Şayir başkanlığında gerçekleşti.

Dilovası Belediyesi’nin 2022 yılı tahmini bütçesi 138.382.500 lira olarak oy çokluğuyla kabul edildi.

Dilovası Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısının ikinci oturumu Belediye Başkanı Hamza Şayir’in başkanlığında gerçekleşti. Dilovası Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumunda 2022 yılı mali bütçesi görüşüldü.

2022 BÜTÇESİ BELİRLENDİ 

Bütçe ile ilgili gündemde yer alan maddelerde 2022 analitik bütçe taslağı ve 2022 bütçe kararnamesi oy çokluğu ile kabul edilerek, Dilovası Belediyesi’nin 2022 yılı mali yılı gelir-gider bütçesi 138.382.500 TL olarak karara bağlandı.













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