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Dilovası’nda yollar bakımdan geçiyor!

Dilovası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallelerde başlattığı yol yapım, kilitli parke taşı döşeme ve kaldırım yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Dilovası'nda yollar bakımdan geçiyor!

13 Temmuz 2021 Salı 10:03

 Dilovası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallelerde başlattığı yol yapım, kilitli parke taşı döşeme ve kaldırım yenileme çalışmalarını sürdürüyor. 

Altyapı ve Üstyapı çalışmaları ile Yükselen Şehir Dilovası için çalışmalarına hız veren Dilovası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kentin farklı mahallelerinde kilitli parke taşı döşeme ve kaldırım yenileme çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, son olarak Kayapınar Mahallesi Çınar Caddesi’nde bozulan yollarda kısa süre önce başladıkları düzenleme ile kilitli parke taşı döşeme ve kaldırım yenileme çalışmalarını sürdürüyor. 

İLÇEMİZE YAKIŞIR HALE GETİRECEĞİZ 

Başlatılan çalışmalar ile ilgili olarak bilgi veren Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Seçim beyannamemizde “Yükselen Şehir Dilovası’nı yeniden inşa edeceğimizi söylemiştik. Daha güzel ve daha yaşanabilir bir Dilovası için ilçemizde ki cadde ve sokaklarımızı yeniden gözden geçirerek planlama yapıyoruz. Yıpranmış ve alt yapısı bozulmuş olan yollarımızı hızlı bir şekilde yeniliyoruz. İnşallah tüm cadde ve sokaklarımızı yeniden bakımdan geçirerek ilçemize yakışır bir hale getireceğiz. Yükselen Şehir Dilovası’nı hep birlikte inşa edeceğiz.” ifadelerini kullandı. 
















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