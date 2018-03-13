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Dilovası'nda zincirleme trafik kazası

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Dilovası'nda zincirleme trafik kazası

13 Mart 2018 Salı 09:29

Alınan bilgiye göre, otoyolun Dilovası geçişi Osmangazi Köprüsü yol ayrımı mevkisinin Ankara istikametinde henüz belirlenemeyen bir nedenle 2 tır, 2 otomobil, 2 hafif ticari araç ve bir kamyon çarpıştı. 

Zincirleme kazada, 3'ü yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından, Darıca Farabi Devlet Hastanesi ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde araç kuyrukları oluştu. 

Kaza yapan araçların kaldırılması için çalışma sürerken, polis ekipleri trafik akışını kontrollü olarak Osmangazi Köprüsü yan yolundan sağlıyor. 

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