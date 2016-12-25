Dinçer; “Enerji doğru kullanılmalı”

Kanada Ontario Üniversitesi Teknoloji Enstitüsü (UOIT) Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Yıldız Teknik Üniversitesi Misafir Öğretim Üyesi TÜBİTAK MAM eski başkanı Prof. Dr. İbrahim Dinçer’in katılımlarıyla Gebze Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Sohbet-i Trabzon konferansında, enerji konusu ele alındı.

Gebze Kaymakamı Mehmet Arslan’ın ve çok sayıda kişinin katıldığı programın açılış konuşmasını yapan Gebze Trabzonlular Derneği Başkanı Necdet Demirtaş, sohbete katılan herkese ve programa katılan Prof Dr. İbrahim Dinçer’e kendilerini kırmayarak Gebze’ye geldiği için teşekkür etti.

FOSİL KAYNAKLAR ÖNEMLİ

Kanada Ontario Üniversitesi Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Dinçer, fosil kaynaklı enerji türlerinin doğru ve çevre dostu bir şekilde kullanımını sağlayarak, Türkiye'de enerji üretimine büyük bir katkı sunulabileceğini bildirdi. Sohbet-i Trabzon konferansları kapsamında Gebze Belediyesi Kültür Merkezinde konuşan Prof. Dr. Dinçer, enerjinin, insan yaşamında hayati değer taşıdığını, insanların çevreyle ilişkisini şekillendirdiğini, ülkenin geleceğini belirlediğini söyledi. Ülkelerin kendi enerji ihtiyaçlarını giderebilecek konuma ulaşmak için yoğun mücadele verdiğini ifade eden Dinçer, Türkiye'nin kendi enerji kaynaklarını, enerji güvenliğini sağlayacak konuma gelmesi gerektiğini vurguladı.

ÖZ KAYNAKALRIMIZA DÖNMELİYİZ

Türkiye'nin enerjiye büyük paralar ödediğine dikkat çeken Dinçer, ''Kendi öz kaynaklarımıza dönüp bu paranın yarısını kar haline getirebilsek, yani kaynaklarımızı hayata geçirip bunların kullanıma dönüştürülmesiyle ilgili çaba sarf edilirse, ülkemize büyük bir ekonomik katkı sağlamış oluruz'' diye konuştu. Son yıllarda yaşanan bazı savaşların nedenleri arasında enerjinin ana faktör olduğunu savunan Dinçer, ülkelerin enerjiye oldukça önemli stratejik bir ürün veya madde olarak baktıklarını söyledi. Türkiye'nin enerji haritasının oluşturulması gerektiğini belirten Dinçer, enerji verimliliğini artırarak enerjinin daha uygun ve verimli bir şekilde kullanılması gerektiğini kaydetti.

ZENGİN KÖMÜR KAYNAKLARI

Türkiye'de petrol ve doğal gaz kaynaklarının çok fazla olmadığını, ancak kömür kaynaklarının oldukça zengin olduğunu vurgulayan Dinçer, şunları söyledi:

''Fosil kaynaklı enerji türlerinin doğru ve çevre dostu bir şekilde kullanımını sağlayarak enerji üretimine büyük bir katkı sağlayabiliriz. Enerji üretiminde hidrojenin önemini vardır. Hidrojen enerjisine yönelik altyapıları oluşturmak, Türkiye için özellikle önümüzdeki 10 yıl içerisinde daha büyük önem taşıyacaktır. Sadece bu gibi potansiyel çözümler paketini belirlemek yetmiyor. Bir de olayın merkezinde insan var. İnsanı doğru eğitip aynı zamanda klasik alışkanlıklarından vazgeçirmek gerekiyor. Çünkü günlük hayatımızda enerji kaynaklarını oldukça israflı bir şekilde kullanıyoruz. Bizim artık alışkanlıklarımızı da değiştirmemiz gerekiyor. Türkiye’de öncelikle uzmanlar heyeti kurulması, yani beyin takımı oluşturulup ileriye yönelik kısa, orta ve uzun ölçekli yol haritalarının çıkarılması gerekiyor”.dedi

KÜRESEL ISINMA SONUCU ARA MEVSİMLER ORTADAN KALKACAK …

Dinçer sözlerine şöyle devam etti, “ Küresel ısınma gerçekten de bizim küresel bir sorunumuzdur. Bunun için de çözümler gerekiyor. Dünya’nın bir bölümünde kuraklık yaşanırken, diğer bölümünde sel baskınlarının olması, buzulların çözülmesi, sıcaklıkların artması, okyanusların yükselmesi ve sahillerin sular altında kalması, iklimsel değişikliklerdir. İklim tahmincilerin ileriye yönelik yaptığı açıklamaya göre ara mevsimler ortadan kalkacak dünyada iki mevsim görülecek. Bu değişiklik de her şeye teknolojiye, sosyolojiye, insanlığa, yaşama… etki ediyor ” diye konuştu.

KÜRESEL ISINMA DİYETİNE GEÇİLMELİ, KÜRESEL ISINMA ETİKETİ ÇIKARILMALI

Prof. Dr. Dinçer, “ Kişisel ve toplumsal boyutta yapılacakların yanı sıra devletin yapacağı paketler var. Artık küresel ısınma diyetine geçilmesi, eski alışkanlıkların bırakılması gerekiyor. Kaynakları daha doğru ve daha tasarruflu kullanmalıyız. Bunun yanında da küresel ısınma vergisi getirilmesi gerekiyor. Küresel ısınma etiketi çıkarılmalı. Herkesin çevreye ne kadar zarar verdiğinin bilinmesi gerekiyor. Devletin bunu koordine etmesi lazım. Bu konuda kanunların değil, teşvik paketlerinin çıkarması gerekiyor ” dedi.

Program sonrası Gebze Trabzonlular Dernek Başkanı Necdet Demirtaş, Kanada Ontario Üniversitesi Teknoloji Enstitüsü (UOIT) Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Yıldız Teknik Üniversitesi Misafir Öğretim Üyesi TÜBİTAK MAM eski başkanı Prof. Dr. İbrahim Dinçer’e teşekkür plaketi verdi