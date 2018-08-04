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Dini Yüksek İhtisas Merkezi Şekilleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Başiskele’de inşa ettiği Dini Yüksek İhtisas Merkezi çalışmaları sürüyor.

Dini Yüksek İhtisas Merkezi Şekilleniyor

04 Ağustos 2018 Cumartesi 11:18

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başiskele ilçesi Yuvacık’ta Dini Yüksek İhtisas Merkezi adıyla bir merkez oluşturuyor. Merkez tamamlandığında alanında uzman din adamlarının yetiştirileceği bir mekan olacak. Dini Yüksek İhtisas Merkezi, İlahiyat Fakültesi’nden sonra din adamlarına master ve doktora seviyesinde eğitim verecek. İnşa çalışmaları devam eden yapının zemin katında tavan boya imalatı ve granit seramik döşeme işleri yapılıyor.  Zemin katta saten sıva ve alçıpan uygulamaları sürerken zemin ve birinci katta kapı ve pencere doğramları montajlanıyor.

 

TESİSAT İŞLERİ YAPILIYOR

Merdiven mermer imalatına devam eden binanın arka cephesinde çatı hizasındaki çelik konstrüksiyon alt karkas işleri de yürütülüyor. Binanın arka cephesinden mantolama imalatları gerçekleştiriliyor. Birinci katta havalandırma tesisatı montajı sürerken birinci bodrum katta ısıtma tesisatı kuruluyor. 12 bin 470 metrekare alanda gerçekleştirilen proje toplam 9 bin 600 metrekare inşaat alanına sahip.

 

9 DERSLİK

Yapının zemin katı üst meydandan binaya giriş şeklinde yapılacak. Zemin katta 9 derslik bulunacak. 3 adet çalıştay bölümünün yer alacağı zeminde bekleme salonu ve idari birimler planlandı. Yapının birinci katında kütüphane, 11 adet sınıf ve 6 adet çalıştay bölümü olacak.

 

KONFERANS SALONU

4 kat şeklinde inşa edilen yapının birinci bodrum katına alt meydandan giriş olacak. Bodrum katta mutfak, yemekhane, 8 adet öğretim görevlisi odası, öğretmen odası, bilgisayar odası ve kantin bulunacak. İkinci bodrum katında sığınak, 330 kişilik konferans salonu, mekanik ve elektrik teknik odalar bulunacak. Çatı alaturka kiremit kaplama yapılacak. Cephede yüksek dayanımlı beton malzeme kullanılacak.
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Dini Yüksek Ihtisas Merkezi
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