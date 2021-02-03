Dinimizin Temeli Kıblemiz Kabe’yi Muazzama

İnsan çok değerli, kıymetli varlıktır.

İnsan, onurlu ve şerefli varlıktır.

İnsan, dünyanın en güzel değeridir.

İnsan, düşünen ve konuşan varlıktır.

Kuran’da Allah cc en çok insanı muhatap alıyor.

Allah cc insanı en güzel surette yarattı.

İnsan üzerine çok şeyler söyleyip, yazıldı.

İnsan olmanın bana göre ön şartı, saygılı olmak.

İnsan herkese, her düşünceye saygılı olmalı.

Sevgide özgürlük, saygıda zorunluluk vardır.

Kutsal değerlere saygısızlık, insanlık ayıbıdır.

Saygısızları, toplumdan tümü ile dışlamak gerekiyor.

Saygısını kaybedenlerin insanlığını sorgulamak gerekiyor.

Müslümanların kıblesine ve Kabe’mize hakaret edenlere, topyekûn tepki gösterip, öncelikle o tiplere insanlığı öğretmek gerekiyor. Sonra da kutsal değerlerin önemini öğretmek şart.

Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe’ye yapılan hakaret karşısında bilgi ve bilgilendirme kampanyası başlatıp, Kabe’yi Muazzama ve dinimizin kutsal değerlerini önce kendimiz öğrenip, araştırıp sonra da herkese en iyi şekilde tanıtıp, anlatmalıyız. En önemlisi sevgi ve saygı kampanyaları başlatmalıyız.

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Kıblemize Saldırı Dinimize Yapılmıştır

Kıblemiz Kabe’yi Muazzama’ya yapılan çirkin saldırıyı kınıyor, saldırganları lanetliyorum. Kıblemize yapılan saldırı dinimize ve İslam medeniyetine yapılmıştır.

Kutsal beldelerimiz Mekke’yi Mükerreme, Kabe’yi Muazzama, Medine’yi Münevver, Mescidi Nebevi, Kudüs’ü Şerif ve Mescidi Aksa İslam medeniyetinin kutsalıdır. Müslümanlar kutsallarını korumak ve sahip çıkmak gücüne sahiptir.

Kutsal beldelerimiz ile ilgili Devri Alem Belgesel TV Programı www.devrialem.tv olarak hazırladığımız Hicaz’da Peygamber İzleri, Medine Müdafii Fahrettin Paşa ve Arif Nihat Asya’nın şiir ve naatı ile ilgili hazırladığım belgesel sine vizyonları sizlerle paylaşıyorum.

Hicaz’da Peygamber İzleri Belgeseli

https://www.youtube.com/watch?v=MTLz7tz_zvE&fbclid=IwAR0J9cVqF7a_ZMD5RcS1z_qnPcM63z_-i4_ansDtJ01RaonlKCxiMFq73ww

Medine Müdafii Fahrettin Paşa Belgeseli

https://www.facebook.com/BelgeselYayin/videos/1526849264077492/?__cft__%5B0%5D=AZXx8yUZRJnBXSJJNztT6X2qGBdW50USeJRYrkzBWgafDbAxH6DhpGOJCUvNzv7dDKH0m3waXM9XULCzbzV2NQnT8NId_pfwzBxwyczT75NfaIduX9vMXG7FVpkx4wf6Yg0&__tn__=-UK-R

Şiir ve Belgesel Tadında Peygamber Sevgisi

https://m.youtube.com/watch?v=mMzGkCLdSAA

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Kabe’yi Muazzama’ya Saldıranlar Tutuklandı

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kâbe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama" suçundan tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca Boğaziçi Üniversitesi önünde Kâbe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak" suçundan resen başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan D.D, S.N.B, H.K. ve S.C.U.'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturma savcılığınca ifadesi alınan şüphelilerden 2'si "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama" suçundan tutuklanmaları, 2'si de "konutunu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden 2'sinin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama" suçundan tutuklanmasına, 2'sinin ise "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

Öte yandan olaya ilişkin 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın devam ettiği öğrenildi.

Örgütsel dokümanla ilgili ayrı bir soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasında, ayrıca "LGBTİ+" isimli çalışma kulübünün odasında arama kararına istinaden yapılan aramada PKK terör örgütüne ait örgütsel döküman ele geçirilmesi üzerine resen bir soruşturma daha başlatıldığı belirtildi. (Kaynak: Anadolu Ajansı)

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Evet, sevgide özgürlük, saygıda zorunluluk vardır. Sevgi ve saygı tüm sorunları çözer. Sevgi ve saygıyı ilke edenlere selam olsun…