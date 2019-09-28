DİRİLİŞ ERTUĞRUL DİZİSİNDEN DESTEK

- Hanifi Koç:

- "HDP'ye buradan sesleniyorum; Dağlara çocuklarımızın gitmesine aracı olma"

KOCAELİ (AA) - Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncusu Hanifi Koç, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak, 3 Eylül'de İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine Kocaeli'den destek verdi.

Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerine destek için HDP Kocaeli İl Binası önünde basın açıklaması yapan Koç, Diyarbakır'da Hacire annenin feryadına ses vermek için Kocaeli 'de bulunduğunu söyledi.

Diyarbakır ziyaretinde onların sesini duyurmak için söz verdiğini aktaran Koç, bundan dolayı burada basın açıklaması yaptığını kaydetti.

Koç, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihten bu yana hiç bu kadar yıpratılmadığını dile getirerek, "33 yıllık terör olayının ülkemize, milletimize ve ekonomimize büyük etkilerinin olduğunu biliyoruz. Bu çocuklar dağa kaçırılmasın, terör bitsin, şehirlerimizde ve vatanımızda terörü istemiyoruz. Bu çocukların dağlarda olmaması gerekir, onların devletine ve milletine katkı sunan birer birey olması gerekir. Bu açıklamaları yapmak ve annelere destek olmak zorundayız." diye konuştu.

HDP'ye de çağrıda bulunan Koç, "HDP'ye buradan sesleniyorum; Dağlara çocuklarımızın gitmesine aracı olma. Türkiye siyasetinde yer almak istiyorsan siyasette yer al. Eğer bu millet sizi kabul etmemiş olsaydı TBMM'de size sandalye sayısı vermezdi. Türkiye'de siyaset size kucak açtıysa bu millet sizlere kucak açtıysa bunun değerini ve kıymetini bilin. İnsanları dağlara götürmek için aracı kurum olmayın. Çıkın açıklama yapın, 'Türkiye partisiyiz deyin.' Bizlerin sadece isteği şudur; Türkiye Cumhuriyeti devleti ilelebet payidar kalacaktır. Buna da kimsenin mani olma şansı yoktur. Bu ülke büyük bir ülke ve devlettir." ifadelerini kullandı.

Koç, PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit düşen Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva ve diğer şehitler için içinin "kan ağladığını", sevdalarının ülkesi olduğunu belirterek, açıklamalarına başka kentlerde de devam edeceğini sözlerini ekledi.