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Diş Fakültesi Hastanesi Konforlu Ulaşım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başiskele Diş Fakültesi Hastanesi bölgesine ulaşım sağlayan Ortadil yolunun çalışmalarını tamamladı.

Diş Fakültesi Hastanesi Konforlu Ulaşım

06 Ağustos 2018 Pazartesi 12:59

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yol yapım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında kentin gerekli görülen yerlerinde alternatif ulaşım güzergâhları oluşturuluyor. Başiskele Yuvacık bölgesinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında Kullar ve Yuvacık’ı birbirine bağlayan Hürler Caddesi’nin (Ortadil Yolu) devamı olarak Diş Fakültesi Hastanesi ve bölgesine ulaşım için yeni bir yol oluşturuldu.

 

BİN 200 METRE YOL

Kullardan kestirme bir şekilde Diş Fakültesi Hastanesi ve Yuvacık bölgesine ulaşım sağlayan yol kestirme olması sebebiyle vatandaşların tercihi oluyor. Bin 200 metre uzunluğundaki yol iki çıkış bir iniş olarak düzenlendi. 8 metre genişliğindeki caddenin bir tarafı 4 buçuk metre genişliğinde bisiklet ve yürüyüş yollu, diğer tarafı 2 buçuk metre bisiklet ve yürüyüş yollu şeklinde yapıldı.

 

YUVACIK’A ALTERNATİF ULAŞIM

Yolun tamamına yaklaşık 3 bin 500 ton sıcak asfalt serildi. Yol zeminine ise yaklaşık 4 bin 830 ton asfalt altı malzeme döküldü. Vadi üzerinden ilerleyen yol üstünde bir de menfez yer alıyor. Çalışmaları tamamlanarak hizmete giren Hürler Caddesi (Ortadil Yolu) Yuvacık’a ulaşım için de alternatif bir yol olarak kullanılıyor. 

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Diş FakültesiHastaneUlaşımKocaeliGebze
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