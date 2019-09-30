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Dış ticaret açığında fark kapanıyor

Dış ticaret açığı, ağustos ayında 2,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ocak-Ağustos döneminde ticaret açığı yüzde 58,2 azalarak 20 milyar 581 milyon dolara geriledi.

Dış ticaret açığında fark kapanıyor

30 Eylül 2019 Pazartesi 14:53

 Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Ağustos ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 1,6 artarak 12 milyar 523 milyon dolar, ithalat yüzde 1,5 artarak 15 milyar 24 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında dış ticaret açığı yüzde 1,2 artarak 2 milyar 500 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Ağustos ayında yüzde 83,3 iken, 2019 Ağustos ayında yüzde 83,4 olarak gerçekleşti.

8 AYLIK TİCARET AÇIĞI 20.6 MİLYAR DOLAR

Ocak-Ağustos döneminde ihracat yüzde 2,6 artışla 111 milyar 38 milyon dolar, ithalat yüzde 16,4 azalışla 131 milyar 939 milyon dolar oldu. 8 aylık dönemde dış ticaret açığı ise yüzde 58,2 azalarak 20 milyar 581 milyon dolara geriledi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Ağustos ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 1,5 azaldı, ithalat yüzde 0,4 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 yılı Ağustos ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 0,8, ithalat yüzde 0,2 azaldı.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN PAYI YÜZDE 3,1

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsıyor. Ağustos ayında ISIC Rev.3'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 95,3 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,1 olarak gerçekleşti. İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 75,1.. Ağustos ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 14,3 oldu.

GTS'YE GÖRE İHRACAT 13 MİLYAR 161 MİLYON DOLAR

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 artarak 13 milyar 161 milyon dolar, ithalat ise 15 milyar 566 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 84,5 oldu.


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