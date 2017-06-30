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Dış ticaret istatistikleri

(AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ihracattaki artışın memnuniyet verici olduğunu ancak doların düşmesiyle ithalattaki artışın gerisinde kaldığını bildirdi.

Dış ticaret istatistikleri

30 Haziran 2017 Cuma 15:41
- KSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu:
- "İhracatımızdaki artış memnuniyet vericidir ancak doların düşmesiyle ithalattaki artışın gerisinde kalmıştır"

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan mayıs ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerini değerlendirdi.

Mayısta 13,6 milyar dolar ihracat ve 20,9 milyar dolar ithalat gerçekleştiğini vurgulayan Zeytinoğlu, "Mayıs ayında ihracatımız geçen yıla göre yüzde 12,5 artarak 13,6 milyar dolar ve ithalatımız yüzde 21,7 artarak 20,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracattaki artış hızımız ithalattaki artış hızının gerisinde kaldığı için dış ticaret açığımız yüzde 43 artarak 7,3 milyar dolara ulaştı." ifadesini kullandı.

Ayhan Zeytinoğlu, mayıs ayında ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 70,4'ten yüzde 65,1'e gerilediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"2016 yılının ortalaması yüzde 72 civarındaydı. İhracatımızdaki artış memnuniyet vericidir ancak doların düşmesiyle ithalattaki artışın gerisinde kalmıştır. İhracat artışına en fazla katkı mayıs ayında da otomotiv sektöründen geldi. Mayıs ayında otomotiv sektörünün ihracatı yüzde 32 seviyesinde arttı. İhracatı artan diğer sektörler; makine, elektrik ve demir-çelik oldu. İthalatta ise en büyük artışın yüzde 237 ile altın, kıymetli taşlar, mücevher grubunda olduğunu görüyoruz." 

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