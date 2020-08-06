banner490
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Dışa bağımlılık azalacak

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Gebze Teknik Üniversitesi ve MARKA iş birliğiyle kurulması planlanan KOTTEM'de koruyucu tekstil ürünlerinde ihtiyaç duyulan testlerde dışa bağımlılığının engellenmesi hedefleniyor.

Dışa bağımlılık azalacak

06 Ağustos 2020 Perşembe 12:45

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) tarafından hazırlanan Koruyucu Tekstil Test Merkezi (KOTTEM) projesine 1 milyon 440 bin lira destek sağlayacak. MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, açıklamalarda bulundu.MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, MARKA'nın, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova'da faaliyet gösterdiğini söyledi. MARKA'nın her alanda önemli projelerin hayata geçirilmesine katkı sunduğunu belirten Çöpoğlu, bahsi geçen illerde Kovid-19 etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projeleri desteklediklerini kaydetti. Koruyucu tekstil sektörünün ve pazarının küresel anlamda büyük bir gelişme içerisinde olduğunun altını çizen Çöpoğlu, koruyucu tekstil ürünlerine talebin hızla artığını ve bu ürünlerin ihracatı konusunda Türkiye'nin büyük bir potansiyeli olduğunu vurguladı. TÜBİTAK MAM'ın KOTTEM projesi için destek başvurusunda bulunduğunu aktaran Çöpoğlu, şöyle devam etti: "Proje kapsamında koruyucu tekstil ürünleri için ihtiyaç duyulan testlerde dışa bağımlılığın engellenmesi amaçlanıyor. Pandemi sonrasında daha da önem kazanan ve tamamlanması aciliyet arz eden, halihazırda tamamının ülkemizde gerçekleştirilmesi mümkün olmayan solunum koruma ve cerrahi maske testleri başta olmak üzere tekstil, kişisel koruyucu donanım, kompozit malzemeler, mobilya, ulaştırma özellikle iç kaplamalar sektörleri gibi birçok ana alana destek sağlayabilecek ve savunma sanayine yönelik olası ihtiyaçlara cevap verebilecek ve ilgili alanlardaki akademik çalışmalara katkı sunabilecek bir merkez kurulması hedefleniyor. Biz de MARKA olarak maske ve diğer koruyucu giysiler dahil olmak üzere ülkemizde fonksiyonel tekstillerin testlerinin yapılabilirliği konusunda altyapı ve bilgi birikimi eksikliğinin giderilerek bu alandaki dışa bağımlılığının ortadan kaldırılması, test-analiz hizmetlerinin yerli olarak yapılmasını sağlayacak bu projeyi destekleyeceğiz."

"Çalışmanın 1 yılda tamamlanması bekleniyor"

Proje protokolünün TÜBİTAK MAM, Gebze Teknik Üniversitesi ve MARKA arasında imzalandığını dile getiren Çöpoğlu, çalışmanın 1 yılda tamamlanmasının beklendiğini bildirdi. Projenin toplam bütçesinin 3 milyon 180 bin civarında olduğunu, MARKA'nın 1 milyon 440 bin liralık katkı vereceğini aktaran Çöpoğlu, merkez sayesinde numuneler yurt dışına gönderilmeyeceği için her yıl milyonlarca liranın yurt içinde kalmasının sağlanacağını anlattı. Çöpoğlu, kurulacak merkezin aynı zamanda üretilen ve ihraç edilecek ürünlerin ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri standartlarına uygunluğunun belgelenmesini sağlayacağını ifade etti.  Mustafa Çöpoğlu, salgınla mücadele çalışmaları kapsamında sağlık çalışanlarının Kovid-19'la enfekte olma riskini azaltmak amacıyla hazırlanan "steril havayla solunum yapma imkanı sağlayan cihaz" ile testlerin doğruluğunu artırmak amacıyla üretilecek "RNA referans malzemesi" projelerini de desteklediklerini sözlerine ekledi.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Emek Mahallesi'nde çalışmalar devam ediyor Emek Mahallesi'nde çalışmalar devam ediyor
Roman müzisyenler Kocaeli'ne geldi Roman müzisyenler Kocaeli'ne geldi
Eski Gebze emniyet müdürü vefat etti Eski Gebze emniyet müdürü vefat etti
Başkan Bıyık’tan hizmet sunumu Başkan Bıyık’tan hizmet sunumu
'Köye Dönüş Projesi' ile hasret bitti 'Köye Dönüş Projesi' ile hasret bitti
352 kişi boğulmaktan kurtarıldı 352 kişi boğulmaktan kurtarıldı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Emek Mahallesi'nde çalışmalar devam ediyor
Çayırova'da bir süre önce gerçekleşen yaklaşık 3,5 milyon TL’lik ihale sonrası çalışmaların son...

Haberi Oku