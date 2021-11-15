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Distilasyon Tesisinde Yoğun İmalat

Büyükşehir’in Türkiye’nin en büyük Tıbbi Aromatik Bitki Üretim ve İşleme Tesisi olacak distilasyon merkezinde, imalatlar aralıksız devam ediyor

Distilasyon Tesisinde Yoğun İmalat

15 Kasım 2021 Pazartesi 09:04

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından temeli atılan Türkiye'nin en büyük Tıbbi Aromatik Bitki Üretim ve İşleme Tesisi’nde ekipler yoğun bir şekilde çalışıyor. Başiskele Kullar’da yapılan tesiste beton, çatı kaplama ve sıva işleri gibi birçok çalışma gerçekleştiriliyor.

 

BETON DÖKÜMÜ, ÇATI KAPLAMA VE SIVA İŞLERİ

Proje çalışması dahilinde ana tesis binasının H-G ile 1-14 akslarının zemin beton dökümüne başlanırken F aksında beton dökümü tamamlandı. İdari binada iç duvar alçı sıva işleri devam ederken Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, ön kurutma binasının çatı kaplama işlerine başladı. Ayrıca kazan dairesi temel donatı imalatı da devam ediyor.

 

42 DÖNÜMLÜK ALANDA

42 dönüm alan içinde 2.500 metrekarelik tesis kapalı alanı, 1.000 metrekare üstü kapalı kurutma alanı, 350 metrekare civarı idare bina olmak üzere toplam 4.000 metrekare büyüklüğündeki tesisin önümüzdeki hasat döneminde devreye alınması hedefleniyor.

 

15 DÖNÜMLÜK ALANDA DEMOSTRASYON VE AR-GE

SekaPark A.Ş. tarafından işletilecek tesisin 15 dönümlük alanı demostrasyon, bitki AR-GE çalışma alanı olarak değerlendirildi. Bu alanda tıbbi aromatik bitki çeşitlerinin AR-GE ve deneme üretimi çalışmaları yapılacak olup aynı zamanda çiftçi eğitim merkezi olarak da faaliyet gösterecek.

 

TANK SAYISI 24’E ÇIKARILACAK

İlk etapta 6 tank 18.000kg/gün ürün işleme kapasitesi öngörülmüş olan tesiste sonraki dönemlerde tank sayısı 24’e çıkarılarak ürün işleme kapasitesi 72.000 kg/gün olarak planlandı. Tesiste, su buharı yöntemi ile uçucu yağlar elde edilecek, katma değeri yüksek tarım ürünleri ekilecek ve bu ürünler ilaç, takviye gıda ve kozmetik sektöründe kullanılacak.






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