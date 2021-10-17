Distilasyon Tesisinde Yoğun Mesai

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından temelleri temmuz ayında atılan Türkiye'nin en büyük Tıbbi Aromatik Bitki Üretim ve İşleme Tesisi’nde ekipler yoğun bir şekilde çalışıyor. Başiskele/Kullar’da yapılan tesiste idari bina +7.00 kotu döşeme betonu dökülürken ön kurutma binası çelik montajına da devam ediliyor.

42 DÖNÜMLÜK ALANDA

42 dönüm alan içinde 2.500 metrekarelik tesis kapalı alanı, 1.000 metrekare üstü kapalı kurutma alanı, 350 metrekare civarı idare bina olmak üzere toplam 4.000 metrekare büyüklüğündeki tesisin önümüzdeki hasat döneminde devreye alınması hedefleniyor.

15 DÖNÜMLÜK ALANDA DEMOSTRASYON VE AR-GE

SekaPark A.Ş. tarafından işletilecek tesisin 15 dönümlük alanı demostrasyon, bitki AR-GE çalışma alanı olarak değerlendirildi. Bu alanda tıbbi aromatik bitki çeşitlerinin AR-GE ve deneme üretimi çalışmaları yapılacak olup aynı zamanda çiftçi eğitim merkezi olarak da faaliyet gösterecek.

TANK SAYISI 24’E ÇIKARILACAK

İlk etapta 6 Tank 18.000kg/gün ürün işleme kapasitesi öngörülmüş olan tesiste sonraki dönemlerde tank sayısı 24’e çıkarılarak ürün işleme kapasitesi 72.000 kg/gün olarak planlandı. Tesiste, su buharı yöntemi ile uçucu yağlar elde edilecek, katma değeri yüksek tarım ürünleri ekilecek ve bu ürünler ilaç, takviye gıda ve kozmetik sektöründe kullanılacak.

96 ÇİFTÇİ İLE SÖZLEŞME YAPILDI

Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi (TABİP) kapsamında; 96 çiftçi ile sözleşme yapıldı. 79 çiftçinin fide dikim işlemleri tamamlanırken, 17 çiftçinin dikim işlemi devam ediyor. 1200 dekarlık alanda biberiye dikimi yapıldı. Ayrıca, Tıbbi Aromatik Bitkilerden Biberiyeye ek olarak Tıbbi Nane, Melisa (Oğul otu) bitkileri için de başvuru ve kayıt işlemleri alınıyor. Bugün itibariyle çiftçilere, 1 milyon 100 bin TL hak ediş ödemesi yapıldı. Yıl sonuna kadar, toplamda yaklaşık 1 milyon 500 bin TL çiftçi ödemesi yapılmış olacak. TARSİM Sigorta İşlemleri kapsamında 2020 Kandıra 1. Kısım ve 2021 Bahar Dönemine ait Fide dikimi gerçekleştirilen arazilerin; Yıllık Bitkisel Ürün Sigorta poliçeleri de karşılandı.

ALIM GARANTİLİ, TOHUM DESTEKLİ

Öte yandan biberiye, Tıbbı Nane, Oğul Otu (Melisa)’nun Kocaeli’nin diğer ilçelerine de fide dikim işlemi devam ediyor. Alım garantisi verilerek dikilen bitkiler hasattan sonra işlenmek üzere tesislere gönderilecek.

















