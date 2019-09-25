Diyarbakır annelerine kadın desteği

Sakarya, Zonguldak, Düzce, Kocaeli, Karabük ve Bolu'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek verdi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde de 95 sivil toplum kuruluşunun kadın meclisi temsilcileri, "Anneler teröre baş kaldırıyor", "Terörü anneler bitirecek", "Diyarbakır'daki annelerin yanındayız", "Anaların yanında, PKK'nın karşısındayız" ve "Anaların acısına duyarsız kalmayın" yazılı dövizler taşıyarak Diyarbakır annelerine destek veren sloganlar attı.

Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri adına açıklama yapan Beyza Soğukpınar, bugün burada sivil toplum kuruluşlarının kadın meclisleri olarak annelerin Diyarbakır'da başlattığı onurlu direnişlerine destek olmak amacıyla toplandıklarını söyledi.



Soğukpınar, Kocaeli'deki kadın sivil toplum temsilcileri olarak, Diyarbakır annelerinin kararlı duruşunun yanında olduklarını vurgulayarak annelerin evlatlarına bir an önce kavuşmasını diledi.













AA