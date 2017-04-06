Doğal köy yumurtası üretimine destek

Kocaeli çiftçisinin gelişimi ve kalkınması için çeşitli projeler geliştiriliyor. Yüzde 50 hibeli fidan ve yem tohumu desteğinden sonra şimdi de Büyükşehir Belediyesi uygun şartları taşıyan köylülere kümes kuracak. Gezen tavukçuluk olarak tabir edilen ve doğal beslenerek organik yumurta yapan tavuklar, kurulacak kümeslerle birlikte yarı fiyatıyla köylüye verilecek.

YUMURTA VERİMİ YÜKSEK TAVUK

Kümesler bin metrekare alan içinde kurulacak. Proje 60 metrekare kapalı kümes alanı ve tel çit ile örülü yeşil alandan oluşacak. Her kümes için 250 adet Atak-S cinsi yumurta verimi yüksek tavuk verilecek. Proje kümes dahil ve hariç olmak üzere iki çeşit olarak yapılacak. Gençlerin çiftçiliğe özendirilmesi amacıyla projenin uygulanmasında 30 yaşını aşmamış erkek ve bayan çiftçiler öncelikle tercih ediliyor. Proje kapsamında ilk etapta 15 adet kümes yapılacak.

ÜÇ FİRMA TEKLİF VERDİ

Proje için yapılacak kümesler için ihale düzenlendi. İhaleye üç firma teklif verdi. En düşük teklif 538 bin TL ile Yazar Bilişim’den gelirken en yüksek teklifi 628 bin TL ile Ersun İnşaat verdi.

Firmalar Teklifler

Yazar Bilişim 538 bin TL

Aytet Mühendislik 539 bin TL

Ersun İnşaat 628 bin TL



