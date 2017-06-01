Doğal Yaşam Parkı’nın nüfusu artıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Uzuntarla bölgesinde içerisinde otobur hayvanların bulunacağı ve doğal yaşamın hakim süreceği Avrupa’nın en büyük Doğal Yaşam Parkı’nı kurdu. Parkta hayatlarına devam eden kızıl geyikler ve ceylanlar, yavrularını dünyaya getirdi. Ayrıca alanda bulunan yeşil başlı yaban ördekleri de yavruladı.

2 GEYİK 3 CEYLAN YAVRULADI

Kartepe’de bulunan Doğal Yaşam Parkı’nda hayatlarını devam ettiren hayvanlardan 2 geyik ile 3 ceylan doğum yaptı. Bir ceylanın ikiz doğum yaptığı alanda 6 yeni yavru dünyaya geldi. Canlı popülasyonunun giderek arttığı alanda daha önce yeşil başlı yaban ördeklerin de kuluçka dönemlerinden sonra doğumları olmuştu. Bu kapsamda 50 ördek Doğal Yaşam Parkı’nın nüfusuna katıldı.

İLK KONTROLLER VETERİNER TARAFINDAN

Doğum gerçekleştikten sonra hayvanların sağlığında herhangi bir problem yoksa sadece kontrolleri gerçekleştiriliyor ve bir müdahale yapılmıyor. İlk kontrollerinde yalnızca doğumdan sonraki kontrollerinin yapıldığı hayvanlar, koruyucu hekimler tarafından gözetim altında tutuluyor.

70 DÖNÜMLÜK ALAN

Kızıl geyikler için 70 dönümlük doğal bir yaşam alanı oluşturuldu. Bu bölgede stresten uzak yaşamaları ve çoğalmaları sağlanıyor. Parkta ayrıca 6 adet de ceylan bulunuyor. Ceylanlar Urfa Ceylanpınar’dan, kızıl geyikler Bursa’dan özel kafesler içerisinde getirildi. Hayvanların doğal ortamında yaşaması için irili ufaklı alanlar oluşturuluyor. Parkta üç adet de dama dama cinsi alageyik yer alıyor. Bunlar da erkekli ve dişili olarak popülasyon oluşturuyor.