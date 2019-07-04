Doğaseverler Çınarlıdere Şelalesine yürüdü

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’nın başlattı proje ile birlikte 2500ü aşkın doğasevere ulaşılan Doğaya Yürüyoruz Projesinin bu haftaki rotası Çınarlıdere Şelalesi oldu. Rota hakkında kısa bir bilgilendirmeyle başlayan yürüyüşte toplamda on kilometre yüründü. Meşe ağaçları ve kuş sesleri eşliğinde yürünen parkurda doğaseverler bol bol fotoğraf çekti.

ŞELALEYE GÜVENLİ İNİŞ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Toplam 10 kilometre olan yürüyüş parkurunun beşinci kilometresinde Çınarlıdere Şelalesine varıldı. Dik bir yokuştan inilerek görülen Çınarlıdere Şelalesi için tüm güvenlik önlemleri alınarak halatla iniş ve tırmanış gerçekleştirildi. Çınarlıdere Şelalesinin doğal güzelliklerinin göz önüne serildiği parkurda doğanın sesini dinlemek için mola verildi.

AMERİKALI İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ DE YÜRÜDÜ

Yürüyüşlere ilk defa katılan ve Kocaeli’nde İngilizce öğretmenliği yapan Amerikalı Kristen Anne Maclellan “ Yürüyüş inanılmaz bir deneyimdi, çok geç keşfettim, biraz üzgünüm ama harika bir yürüyüş oldu. Kocaeli’nin keşfedecek çok güzelliği olduğuna eminim. Sürekli gelmeye çalışacağım.” diyerek yürüyüş sonunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerini iletti.

HEM TANITIYORUZ HEM TEMİZLİYORUZ

Doğaya Yürüyoruz Projesinin en büyük amaçlarından biri de temizlenmedik parkur bırakmamak. Yürüyüşe katılan her doğasevere çöp poşeti verilerek rota boyunca gördüğü her çöpün toplanılması sağlanıyor.

DOĞAYA YÜRÜYORUZ KOCAELİ

2500+ km 102 doğa yürüyüş parkuru ile Türkiye’nin en uzun doğa yürüyüş parkurlarına sahip ili olan Kocaeli’nin doğal güzelliklerini daha iyi görebilmek adına iki haftada bir farklı rotalara doğa yürüyüşleri düzenleniyor. Geçtiğimiz yılda 35 farklı rotaya gerçekleşen yürüyüşlerde Türkiye’nin dört bir yanından gelen doğaseverlere ulaşıldı. Yürüyüşlere “e.belediye.com” adresi üzerinden başvuru yapılabilir.

TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERİ OLAN TEMATİK ROTALAR EKLENİYOR

Birçok doğa yürüyüş parkuru olan Kocaeli’de, doğaseverler yeni parkurlarla buluşturuluyor. Samanlı Dağları Doğa Yürüyüş Parkuru, Karadeniz Zambak Yolu Doğa Yürüyüş Parkuru, Yörük Kültür Yolu, Kafkas Sürgün yolu gibi önemli doğa yürüyüş parkurları kentin zengin doğa yürüyüş parkurlarına ekleniyor.