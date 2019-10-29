Doğru bilgi aktarımı için gökyüzünde denetim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Şube Müdürlüğü ve Büyükşehir153 ortaklığı ile 153 Çağrı Merkezi’nde çalışan personeller

deniz kontrol uçağı

yla denetimi yerinde tecrübe ediyor. Çağrıyla başlayan şikâyetin değerlendirilmesi, denetlemesi ve sonucunu yerinde gözlemleyen personeller işleyiş hakkında bilgi ediniyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi için büyük önem arz eden Körfezin temizliği ve denetimi hakkında vatandaşa doğru bilgiyi aktarabilmek adına uygulamalı eğitim yapılıyor.

HAVADAN DENETİMİ YERİNDE GÖRDÜLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaş ile belediye arasındaki bürokrasiyi ortadan kaldırarak, iletişimi güçlendirmek amacıyla kurduğu 153 Çağrı Merkezi, vatandaşa en doğru bilgiyi verebilmek adına personeline eğitim veriyor. Bu kapsamda yapılan son eğitim, Körfez’i kirleten taşıtları tespit eden deniz kontrol uçağında gerçekleşti. Havadan Körfez’in denetlenmesini yerinde gören personeller, deniz taşıtlarının kirletme anlarını ve kesilen idari para cezalarını da yerinde görme fırsatı yakaladı. 153 Çağrı Merkez’inde çalışan personeller, vatandaşlara en doğru bilgiyi vermek için farklı birimlerdeki eğitimlerine devam ediyor.



