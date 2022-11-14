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Doğru Tercih Kurslarına Başvurular Başladı

Gebze Belediyesi’nin sınavlara hazırlanan gençlere yönelik sunduğu Doğru Tercih Kurslarına kayıtlar başladı. Gebze Belediyesi'nin eğitim alanında ücretsiz sunduğu, sınavlara hazırlık Doğru Tercih kurslarında kayıtlar sürüyor

Doğru Tercih Kurslarına Başvurular Başladı

14 Kasım 2022 Pazartesi 14:06

  

Gebze Belediyesi’nin sınavlara hazırlanan gençlere yönelik sunduğu Doğru Tercih Kurslarına kayıtlar başladı. Gebze Belediyesi'nin eğitim alanında ücretsiz sunduğu, sınavlara hazırlık Doğru Tercih kurslarında kayıtlar sürüyor. BESYO, PMYO-MSÜ, POMEM, Askeri Okullar ve Bekçilik sınavlara hazırlanan gençlere yönelik ücretsiz kurslara başvurular Gebze Belediyesi’nin kurumsal internet adresi www.gebze.bel.tr adresindeki https://ulakbel.gebze.bel.tr/WebBasvuru/dogru-tercih-hazirlik-kurslari#/ uzantıdan yapılabilecek. Derslerin Şehit Eren Bülbül Spor Kompleksinde yapılacağı Doğru Tercih hazırlık kurslarına ilişkin kapsamlı bilgiye 0 262 641 24 93 numaralı telefondan ulaşılabilir.  










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