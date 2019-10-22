Doğu Kışla Parkı’nda her gün temizlik var

GÜNLÜK TEMİZLİĞİ YAPILIYOR
Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, İzmit Doğu Kışla Parkı’nın günlük temizliğini özverili bir şekilde yapıyor. Yapılan günlük temizlik çalışmasında yaprak temizliği, park içerisindeki havuzun temizliği, mazgal temizliği ve park içerisinde bulunan çeşmelerinde temizlikleri gerçekleştiriliyor. Ekipler ayrıca park içerisinde bulunan oyun gruplarındaki kumların temizliğini yapıyor.
PARKLARIN TEMİZLİĞİ İL GENELİNDE YAPILIYOR
Yeşili, doğası ve oyun alanları ile parklar, Kocaeli’nin birçok yerinde vatandaşlara hizmet veriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların temiz bir çevrede gezip gönüllerince vakit geçirebilmesi için il genelindeki tüm parklarda temizlik çalışmalarını aralıksız bir şekilde yapıyor. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, parkların rutin temizliklerini aralıksız yaparken aynı zamanda parklardaki kentsel donatı elemanlarının da onarım ve bakımlarını düzenli olarak gerçekleştiriyor.