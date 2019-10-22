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Doğu Kışla Parkı’nda her gün temizlik var

İzmit Doğu Kışla Parkı’nın günlük temizliği düzenli olarak yapılıyor.

Doğu Kışla Parkı'nda her gün temizlik var

22 Ekim 2019 Salı 13:02

 İlçe merkezindeki parklar, çocuk ve yetişkinlerin günlük hayatında önemli bir yer tutuyor. Çocuklar parktaki oyun gruplarında doyasıya eğlenirken yetişkinlerde yeşillikler içerisinde gezerek stres atıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların yoğun olarak bu parkların, günlük temizliğini düzenli bir şekilde gerçekleştiriyor. İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesinde bulunan ve vatandaşların yoğun bir şekilde ilgi gösterdiği Doğu Kışla Parkı, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri tarafından düzenli olarak temizleniyor. Yapılan temizlik çalışmaları ile vatandaşlara temiz bir çevre sunuluyor.  

 

GÜNLÜK TEMİZLİĞİ YAPILIYOR 

Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, İzmit Doğu Kışla Parkı’nın günlük temizliğini özverili bir şekilde yapıyor. Yapılan günlük temizlik çalışmasında yaprak temizliği, park içerisindeki havuzun temizliği, mazgal temizliği ve park içerisinde bulunan çeşmelerinde temizlikleri gerçekleştiriliyor. Ekipler ayrıca park içerisinde bulunan oyun gruplarındaki kumların temizliğini yapıyor.    

 

PARKLARIN TEMİZLİĞİ İL GENELİNDE YAPILIYOR 

Yeşili, doğası ve oyun alanları ile parklar, Kocaeli’nin birçok yerinde vatandaşlara hizmet veriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların temiz bir çevrede gezip gönüllerince vakit geçirebilmesi için il genelindeki tüm parklarda temizlik çalışmalarını aralıksız bir şekilde yapıyor. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, parkların rutin temizliklerini aralıksız yaparken aynı zamanda parklardaki kentsel donatı elemanlarının da onarım ve bakımlarını düzenli olarak gerçekleştiriyor. 

 

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