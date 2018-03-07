Doğu Marmara Tarım Fuarı Kocaeli’nde

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Doğu Marmara Tarım ve Hayvancılık Fuarı düzenliyor. Kocaeli Sanayi Odası konferans salonunda düzenlenen programla, Kocaeli’nde ilk kez açılacak olan fuarın detayları konuşuldu. Kocaeli’nde bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Doğu Marmara Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 11-15 Nisan tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Tarım sektöründe faaliyet gösteren firmaların stant açacağı fuarda Tarım, hayvancılık, tarımsal mekanizasyon, traktör, tohum, süt endüstrisi, sera, bahçe ve süs bitkileri ana konu başlıkları altında sektöre dair tüm yenilikler yer alacak.

YOĞUN KATILIM

Kocaeli Sanayi Odası Konferans Salonunda gerçekleşen sunuma, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Lütfi Efil, Büyükşehir Belediyesi Haller Şube Müdürlüğü, Kocaeli Sanayi Odası temsilcileri, İl ve ilçelerin ziraat odaları, il ve ilçe tarım müdürlükleri, ilçe belediyeleri kırsal alan birimleri ve ilgili odaların temsilcileri katıldı. Ayrıca Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Tarım Kredi Kooperatifi ve Gıda, Tarım Müdürlüğü temsilcileri hazır bulundu. Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Lütfi Efil, Kocaeli’nde ve çevre illerde bulunan tüm tarım ve hayvancılık sektörü temsilcilerini fuara davet etti.

KOCAELİ’NDE İLK

Bu yıl Kocaeli’nde ilk kez düzenlenecek olan tarım ve hayvancılık fuarına çevre illerden de katılım sağlanması hedefleniyor. Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Ankara, Bilecik ve Bursa illerinde ziyaretçi çalışması yapılacak.

SERA, BAHÇE VE SÜS BİTKİLERİ

Doğu Marmara Tarım ve Hayvancılık Fuarı ile eş zamanlı gerçekleşecek Sera, Bahçe ve Süs Bitkileri Fuarı, bölgenin sektörlerdeki üretim gücü göz önünde bulundurularak yola çıkıldı. Tarım, hayvancılık, tarımsal mekanizasyon, traktör, tohum, süt endüstrisi, sera, bahçe ve süs bitkileri ana konu başlıkları altında sektöre dair tüm yeniliklerin yer alacağı fuarlarda salonlar ihtisas konularına göre ayrıldı.

NEDEN KOCAELİ?

Kocaeli’nde ticaret ve sanayileşmesinde en önemli etken, tüm ulaşım imkanlarına sahip olmasıdır. Kara ve demiryolu ağları ile yapılan taşımacılık özellikle Avrupa ve Ortadoğu’ya yapılmakta olup, limanlar ile yapılan deniz taşımacılığı da önemli bir boyuta ulaşmıştır. İstanbul ve Bursa gibi önemli ticaret ve sanayi merkezlerine yakınlığı, yatırımlar açısından Kocaeli’ni öncelikli kılıyor.



TARIM, TARIMSAL MEKANİZASYON VE HAYVANCILIK

Tarım ve hayvancılık sektöründeki gelişmeleri ve yenilikleri ilgililere topluca sunmayı hedefleyen Fuarda, tarımsal mekanizasyon, traktör, tohum, hayvancılık ve süt endüstrisine ait ekipmanlar başta olmak üzere bölgenin ihtiyaç duyduğu tüm ekipman ve ürün grupları yer alacak.





TAVUKÇULUK

Bolu, Adapazarı ve Kocaeli illeri başta olmak üzere ülke genelindeki beyaz et üretimin yüzde 70 bu bölgede gerçekleştiriliyor. Gerekli tüm donanımlara sahip modern tesislerde üretim yapan bölge firmaları, tarım ve hayvancılık fuarında, konusunda bilinçli alıcılarla buluşarak yeni iş imkânlarına sahip olma fırsatı yakalayacakları bir ortam olacak.





BAHÇE VE PEYZAJ TASARIMLARI

Doğu Marmara Tarım Fuarı, her iklime uygun dış mekân bitkilerini, mevsimlik çiçekleri, iç mekân bitkilerini yüzlerce çeşidi ile bulabileceğiniz bölgenin en büyük fuarı olma özelliği üstlenecek. Bitki çeşitliliğinin yanı sıra üretim ve peyzaj uygulamaları esnasında kullanılan her tür ekipmanın bulunduğu bir fuar olmanın yanı sıra, Belediyeler ve Kamu Kurumları için bahçe ve peyzaj tasarımları ile iklimlerine uygun bitkiler konusunda tüm çözümlerin bir arada bulunabileceği gerçek bir ticaret ortamı olacak. Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 11-15 Nisan 2018 tarihlerinde 10.00 – 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.