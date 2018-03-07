Hâlen devam etmekte olan 3. Arapça Kitap ve Kültür Günleri’nin mekânı Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olan söyleşi, 7 Mart Çarşamba (bugün) saat 18.00’de başlayacak.
Doğu Türkistan’daki Çin hükümetinin baskılarına ve sistemli soykırıma uğrayan Doğu Türkistan halkı, yıllardır dünyanın sessizliği ile karşı karşıya. TYB İstanbul Şubesi, Doğu Türkistanlıların tanıklığında, bölgedeki drama dikkat çekmek amacıyla “Doğu Türkistan’da Neler Oluyor?” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirecek. Aklı zorlayan acıların yaşandığı topraklarda doğan gençleri bir araya getiren TYB İstanbul Şubesi, seslerini kamuoyuna duyuracak. Söyleşi, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde ve TYB İstanbul Şubesi, Hâlidî Maarif İlim ve Kültür Derneği ve Hâşimî Yayınevi ortaklığında devam etmekte olan 3. Arapça Kitap ve Kültür Günleri’nin mekânı Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde yapılacak.