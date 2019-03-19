Doktor Semih Dinç vefat etti!

Gebze bölgesinde devlet hastanesi ve özel hastanelerde doktorluk ve yöneticilik yapan Semih Dinç’in vefatı büyük üzüntüye neden oldu. Doktor Semih Dinç’in cenazesi 19 Mart Salı günü Bodrum Gümüşlük Koyunbaba camiinde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Koyunbaba Burunköy mezerlağında toprağa verilecek. Gazete Gebze olarak Merhum Semih Dinç’e Allah’tan rahmet kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.