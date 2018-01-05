Dolandırıcılık uyarısı! Gebze Belediye Başkanlığı’ndan önemli duyuru. Gebze Belediye Başkanlığı makamından, vatandaşları ve şirket tüzel kişilerini yakından ilgilendiren ‘dolandırıcılık’ girişimlerine karşı uyarı açıklaması geldi.

05 Ocak 2018 Cuma 15:16