banner328
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Dolandırıcılık uyarısı!

Gebze Belediye Başkanlığı’ndan önemli duyuru. Gebze Belediye Başkanlığı makamından, vatandaşları ve şirket tüzel kişilerini yakından ilgilendiren ‘dolandırıcılık’ girişimlerine karşı uyarı açıklaması geldi.

Dolandırıcılık uyarısı!

05 Ocak 2018 Cuma 15:16

Gebze Belediye Başkanı Sayın Adnan Köşker’in ve belediye başkan yardımcılarının adı kullanılarak vatandaşların ve şirket tüzel kişilerinin telefonla arandığı, para ve yardım talep edildiği bilgisine ulaşan Gebze Belediyesi tarafından bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuldu. Yapılmak istenen dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkat çeken belediye yetkilileri; kamu yararı gözeten ve asıl işi Gebze’ye, Gebzelilere hizmet etmek olan Gebze Belediyesi’nin başta başkanı ve her hangi bir yetkilisinin adının kullanılarak para yardımı veyahut diğer yardımların toplanmasının mümkün olmayacağının altını çizdi.Gebze’de faaliyet gösteren şirketlerin tüzel kişileri, yönetici, idarecilerini ve Gebzeli vatandaşları bu tür ‘dolandırıcılık’ girişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyaran Gebze Belediye Başkanlığı, bu tip girişimlerinde adli ve kolluk birimlerinin takibinde olduğunu da bildirdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Gebze Macera ve Aksiyon Parkı Gebze Macera ve Aksiyon...
Karaosmanoğlu dernek ve esnaf ziyereti Karaosmanoğlu dernek...
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Anadolu basınını çok zora sokacak uygulama Anadolu basınını çok zora sokacak uygulama
Ücretsiz Tiyatro Günleri Devam Ediyor Ücretsiz Tiyatro Günleri Devam Ediyor
Büyükşehir Sarıkamış şehitleri için yürüyecek Büyükşehir Sarıkamış şehitleri için yürüyecek
Hünkar Çayırı’nın satışına Hırvatistan’dan tepki! Hünkar Çayırı’nın satışına Hırvatistan’dan...
Birleşik Metal- İş'ten Protesto! Birleşik Metal- İş'ten Protesto!
Şükrü Karabacak'tan jest Şükrü Karabacak'tan jest
Yukarı Çık

banner334

banner330

Anadolu basınını çok zora sokacak uygulama
Maliye Bakanlığı’nın Anadolu basınını zor duruma sokacak yeni uygulamasının kabul edilemez olduğu...

Haberi Oku