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Dolandırıcılık Uyarısı!

Gebze Belediyesi dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Dolandırıcılık Uyarısı!

26 Aralık 2018 Çarşamba 08:06

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Sadık Albayrak ve diğer idarecilerin adı kullanılarak vatandaşların ve şirket tüzel kişilerinin telefonla arandığı, “mültecilere, hastalara, öksüzlere para ve yardım talep edildiği” bilgisine ulaşan Gebze Belediyesi tarafından bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuldu.

Yapılmak istenen dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkat çeken belediye yetkilileri; kamu yararı gözeten ve asıl işi Gebze’ye, Gebzelilere hizmet etmek olan Gebze Belediyesi’nin başta başkanı ve herhangi bir yetkilisinin adının kullanılarak para yardımı ya da diğer yardımların toplanmasının mümkün olmayacağının altını çizdi.

Gebze’de faaliyet gösteren şirketlerin tüzel kişileri, yönetici, idarecilerini ve Gebzeli vatandaşları bu tür ‘dolandırıcılık’ girişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyaran Gebze Belediye Başkanlığı, bu tip girişimlerinde adli ve kolluk birimlerinin takibinde olduğunu da bildirdi.

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