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Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasında karar

- FETÖ'nün Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasında hakkında mütalaa verilen 55 sanıktan eski amiraller Hayrettin İmren ve Nazmi Ekici'nin de aralarında bulunduğu 23 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 13 sanık da müebbet hapis cezasına çarptırıldı - Mahkeme heyeti, bazı sanıklara da değişen oranlarda hapis cezası verdi

Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasında karar

25 Ekim 2018 Perşembe 16:50

Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasında karar

 Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada hakkında mütalaa verilen 55 sanıktan eski amiraller Hayrettin İmren ve Nazmi Ekici'nin de aralarında bulunduğu 23 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 13 sanığa da müebbet hapis cezası verildi. 

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce duruşmanın yapıldığı 250 kişi kapasiteli Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklarla avukatları ve sanık yakınları katıldı. 

Davaya müdahil olan Cumhurbaşkanlığı adına avukatlar Halit Çokan, Abdullah Yörük ve Emre Arık, TBMM adına avukat Ömer Burak Barış, eski AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan'ın avukatları Samet Genç ve Hüseyin Coşkun da duruşmada hazır bulundu. 

FETÖ'nün Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasında hakkında mütalaa verilen 55 sanıktan eski amiraller Hayrettin İmren ve Nazmi Ekici'nin de aralarında bulunduğu 23 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 13 sanığa da müebbet hapis cezası verildi.

Heyet, ayrıca bazı sanıkların çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. 



AA
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FetöDonanma KomutanlığıDavaKararMüebbetKocaeli
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