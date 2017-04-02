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Döngeloğlu Darıca’daydı

Döngeloğlu Darıca’daydı

Döngeloğlu Darıca'daydı

02 Nisan 2017 Pazar 15:30


Ekranların sevilen isimlerinden İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu mübarek üç ayların başlangıcında Darıca’lı sevenleriyle bir araya geldi. Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde “Üç Aylar ve Mübarek Geceler” konulu söyleşisi ile Darıcalılarla buluşan Döngeloğlu’nu dinlemek isteyen Darıca’lılar salonu tamamen doldurdular. Sohbetinde üç ayların önemine değinen Döngeloğlu, “ramazan ayını en iyi şekilde karşılamak adına üç aylardan azami ölçüde faydalanmak gerekli. Namazlarımızı aksatmayalım. Peygamber Efendimiz’in hayatını öğrenelim, çocuklarımıza öğretelim. Özellikle evlilik hayatımızda Peygamber Efendimiz’in hayatını kendimize örnek alalım.” diyerek sevenlerine tavsiyelerde bulundu. Döngeloğlu son olarak, “beni bu güzel akşamda beni sizlerle buluşturan ve bu güzel geceyi yaşamamıza vesile olan çok değerli Belediye Başkanım Şükrü Karabacak’a ve tüm çalışanlara şükranlarımı sunuyorum" diyerek konuşmasını tamamladı. Programın ardından Döngeloğlu’na verdiği aydınlatıcı bilgilerden dolayı teşekkür eden Başkan Karabacak, kendisine bir çiçek takdim etti.  
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Döngeloğlu Darıca’daydı
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