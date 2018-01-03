Dopdolu programlarıyla

GKM Ocak ayı kültür etkinlikleri Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri 2018 yılının ilk ayında da dolu dolu programlarla Gebzelileri GKM’de bir araya getirecek. Veyis Ateş ve Tuğrul Selmanoğlu “İlk Kıblemiz Kudüs” konulu konferansla 5 Ocak Cuma günü saat 19:30’da Gebzelilerle bir araya gelecek.

Gebze Belediyesi kültür sanat etkinlikleri 2018 yılında da dopdolu programlarla devam edecek. Gebze Belediyesi Ocak ayı Kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Gebze Belediyesi ve İlim Yayma Cemiyeti Gebze Şubesi iş birliğinde Veyis Ateş ve Tuğrul Selmanoğlu “İlk Kıblemiz Kudüs” konulu bir konferans verecek. Kudüs üzerinden oynanan oyunların ve son dönemde yaşanan gelişmelerin ele alınacağı konferans 5 Ocak Cuma günü saat 19:30’da başlayacak.

OCAK AYINDA FARKLI PROGRAMLAR