Dopdolu programlarıyla

Gebze Belediyesi kültür sanat etkinlikleri 2018 yılında da dopdolu programlarla devam edecek. Gebze Belediyesi Ocak ayı Kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Gebze Belediyesi ve İlim Yayma Cemiyeti Gebze Şubesi iş birliğinde Veyis Ateş ve Tuğrul Selmanoğlu “İlk Kıblemiz Kudüs” konulu bir konferans verecek. Kudüs üzerinden oynanan oyunların ve son dönemde yaşanan gelişmelerin ele alınacağı konferans 5 Ocak Cuma günü saat 19:30’da başlayacak.
OCAK AYINDA FARKLI PROGRAMLAR
Ocak ayında Gebzelileri dolu dolu programlar bekliyor. 8 Ocak Pazartesi günü TÜGVA iş birliğinde M. Engin Koyan “Kur’an-ı Yaşamak” konulu bir konferans verecek. 11 Ocak Perşembe günü ise Ahmet Yazıcı Moderatörlüğünde “Tük Futbolunun Dünyadaki Yeri” spor söyleşisinin konuğu Mustafa Denizli olacak. 24 Ocak Çarşamba günü Doğan Cüceloğlu “Evlilik, İletişim, Sorunlar, Çözümler” konulu bir söyleşi gerçekleştirecek. 30 Ocak Salı günü Prof. Dr. Cihan Aksoy “Bel ve Boyun Ağrıları” konulu söyleşi ile Gebzeliler ile bir araya gelecek. 19:30’da GKM’de başlayacak olan programlara tüm Gebzeliler davetli.