Dört ilçede elektrik kesilecek

SEDAŞ tarafından yapılan planlı kesintiler kapsamında Pazar günü Gebze, Dilovası, Çayırova ve Kartepe’de elektrik kesintisi meydana gelecek.

KARTEPE

Saat 09:00 - 17:00

Arslanbey Orta Mah., Çepni Mah., Suadiye Orta Mah., Suadiye Orta Mah. Heyrek Cad., Heyrek Mah. Kirazdönümü Sok., Çakırpınar Sok., ,Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi TRP1766ö ROTA TRP2258 Kuruçayır ,Petrol,TRP2236 Çelikler,TRP2327Ö, Özermak TRP2246 Özarer,TRP2237 ROTA, TRP2338 ,Bultaş Kimya, TRP2245, Hasyol TRP2239 Sorun Kimya, TRP2317 KH7091 Çınar ,Evleri,Kardelen Sok. Kartepe Villaları, Nimet Maden, T.C.D.D. Temsan,Gençler ,Tur. Alfarm, Alarko,Suadiye Heyrek Cad. İçme Suyu, İsu Suadiye S-12 Kuyusu, ,Suadiye Arıtma Tesisi KH7036 TRP2309 Fritolay. TRP2624 Fritolay Patates ,KH7037 KH7045 tr2629ö Altın Kablo,DM 2319 KH7129 KH7130 KH7091 KH7036 KH7037 KH7045

GEBZE

Saat 09:00 – 13:00

Pelitli Köyü, Ocak Kalıp, Amaç, Elit, Orsa, Hür Plastik, Faruk Erdem, Mtf ,Yapı, Bata Tamamı, ,Malazlar Kablo, Teksan Tamamı, Muh Kalıp, Elkon, Pc, Plas ,Cam, Abb Metal ,Alüminyum, Özel Müşteri, Ersa, Yaşar Berber, Semiks, Loop ,Çevre, Metin ,Surmeli, Rümeysa Filiz, Satırlar, Poimer, Orhan Sarı, Mehmet ,Güney, Ali Aksoy, ,Yaşar Kılıç, Mustafa Sarıdoğan, Zeynel Alihan, Mulosan, ,Küme Yapı Tasarım, Eko ,Çelik Tamamı, Mırseddin, Yılsan Alüminyum, Karpa ,Karabulut, Raşit Çalık, Ayşegül Saygıguden Tamamı, Semak Makine, Emin Demir, Atc Plastik, Hasan Mutlu, Fatih Doğancal GH6408 BEY ÇAYIR ÇIKIŞI NOT: BİRLEŞTİRİLMİŞ PLANLI KESİNTİ HATTA AYNI FİRMAYA AİT ÜÇ AYRI EKİP ÇALIŞMA YAPACAKTIR.

Saat 09:00 – 17:00

İnönü Mah. 1984. Sok., 1986/1. Sok., 1987. Sok., İsakoğlu Gıda, Ünsa Çatı DM10152 GH6193

Saat 09:00 – 13:00

İnönü Mah. 1967. Sok., 1968. Sok., 1969. Sok., 1975. Sok., 1976. Sok., 1981. Sok., 1982. Sok., 1985. Sok., 1987. Sok., 1984. Sok., 1973. Sok., 1976/1. Sok., 1986. Sok., 1986/4. Sok., 1968/1. Sok., 1968/2. Sok., 1970. Sok., 1966. Sok., 1969. Sok., 1969/1. Sok., 1972. Sok., 1972/1. Sok., 1974. Sok., 1974/1. Sok., 1962. Sok., 1967. Sok., 1964. Sok., 1963. Sok., 1970. Sok., 1976. Sok., 1976/2. Sok., 1978. Sok., 1981. Sok., 1975. Sok., 1984. Sok., 1980. Sok., Gençlik Cad., Arapçeşme Mah. 1010. Sok., 1011. Sok., 1012. Sok., 1012/2. Sok., 1012/3. Sok., 1012/4. Sok., 1066. Sok., 1067. Sok., 1068. Sok., 1068/2. Sok., 1068/1. Sok., 1069. Sok., 1072. Sok., 1070. Sok., 1052. Sok., 1052/1. Sok., 1054. Sok., 1053. Sok., 1051. Sok., 1051/1. Sok., 1053/1. Sok., 1055. Sok., 1045. Sok., 1044. Sok., 1053/5. Sok., 1053/4. Sok., 1053/3. Sok., 1053/2. Sok., 1063. Sok., 1056. Sok., 1056/1. Sok., 1056/2. Sok., 1057. Sok., 1049. Sok., 1047. Sok., 1048. Sok., 1047/1. Sok., 1046. Sok., 1058. Sok., 1063. Sok., 1064. Sok., 1064/1. Sok., 1065/1. Sok., 1065. Sok., 1066. Sok., 1072. Sok., 1061. Sok., 1043. Sok., 1061/1. Sok., 1041. Sok., 1070. Sok., 1071. Sok., 1059. Sok., 1062. Sok., 1061/3. Sok., 1061/2. Sok., 1039. Sok., 1040. Sok., 1042. Sok., 1043. Sok., 1063. Sok., 1065. Sok., 1076. Sok., 1077. Sok., 1066. Sok., 1077/1. Sok., 1042/1. Sok., 1042/2. Sok., 1042/4. Sok., 1020/1. Sok., 1020/2. Sok., 1019/5. Sok., 1042/3. Sok., 1063/1. Sok., 1063/3. Sok., 1063/4. Sok., 1016/2. Sok., 1016/4. Sok., 1019/2. Sok., 1073. Sok., 1074. Sok., 1078. Sok., 1085. Sok., 1079. Sok., 1081. Sok., 1082. Sok., 1082/1. Sok., 1084/2. Sok., 1084. Sok., 1083. Sok., 1083/2. Sok., 1082/2. Sok., 1084/3. Sok., 1078/1. Sok., 1085/1. Sok., 1085/2. Sok., 1083. Sok., 1084/1. Sok., 1091. Sok., 1086. Sok., 1086/3. Sok., 1093/1. Sok., 1090. Sok., 1089. Sok., 1087. Sok., 1096/1. Sok., 1093/2. Sok., 1013/1. Sok., 1038. Sok., 1097. Sok., 1097/1. Sok., 1097/2. Sok., 1097/3. Sok., 1098. Sok., Mevlana Cad., Şehit Şehitoktay Kaya Cad., Yeni Bağdat Cad., Gençlik Cad., Sultan Orhan Mah. 1172. Sok., 1151. Sok., 1152. Sok., 1153. Sok., 1154. Sok., 1155. Sok., 1156. Sok., 1156/1. Sok., 1154/2. Sok., 1162. Sok., 1160. Sok., 1158. Sok., 1159/1. Sok., 1159. Sok., 1159/2. Sok., 1158/4. Sok., 1158/1. Sok., 1180. Sok., 1181/1. Sok., 1181/3. Sok., Yeni Bağdat Cad., Hükümet Cad., Kirazpınar Mah. 2777. Sok., 2776. Sok., 2715. Sok., 2716. Sok., 2716/1. Sok., 2775. Sok., 2774. Sok., 2727. Sok., 2726. Sok., 2737. Sok., 2734. Sok., 2735. Sok., 2736. Sok., 2738. Sok., 2728. Sok., 2729. Sok., 2739. Sok., 2738/1. Sok., 2738/2. Sok., 2744. Sok., 2744/2. Sok., 2749. Sok., 2748. Sok., 2761. Sok., Şehit Şehitgaffar Okkan Cad., Yeni Bağdat Cad., ,Gebze Küçük Sanayi, Hasköy Sanayi Sitesi, Tüv Türk, İshakoğlu, Yıldız Orman, ,,Hakim Mobilya, Seçkin Mobilya, Hicret Mobilya, Kartal Cam, Bim, Gazi Antepli ,Kardeşler, Ayar ,Takoğraf, Msh Yapı, Sedef Metal, Dekoman Dekor, Akgül End, ,Asm, Asm Arıtma, ,Sim Çelik, Taşdemir Kağıtçılık, Uğur Kazan, Ekol Kalıpçılık, ,Dündar Metal, ,Asıl Polimer, İsmet Vural, Sezgin Metal, Maktas Metal, Ahmet ,Muhsin Azrak, ,Gürçelik, İlkin Metal, Em Plastik, Remziye Taşkın, Müslüm Akış, ,Dinamik ,Mühendislik, Aydın Demiray, Beşler, Gözde, Öntek, Armetal, Şirvanlı Alüminyum, Koca Beton, Opet, Gümrük, Sarılar Vinç, Askeriye, İmparsan, Yalçın Metal, Hasan Tahsin Göktaş, Mhs Yapı, Erman Sac, Transcan Tamamı, Arsel Sac, Cepa, Ekinciler, Sami Soybaş Tamamı, Ehm Elektro, Ceva Lojistik Tamamı, Alışan, Ermaksan, Merkar Otomotiv, Yücedağ Metal, Adahan, Rençber Bakliyat, Otan Yapı, Ayan Döküm, M Derel, Atılganlar Döküm, Sezgin Döküm, Pınar Döküm, Hes Döküm, İz Oğulları, Birlik Hidrolik, Norm Bakır, Orar Metal, Mustafa Tezcan, Veysel Tezcan, Samm Teknoloji, Mustafa Tezacan, Cemil Nihat Genç, Alkan İnşaat, Deste Başı Grup, Ant Yeb Nası, Destebaşı Mıcır, Yılmaz Gül, Paletsan, Akrika Akrilik, Timkon, İzaydaş, İzaydaş Çöp, Gebze Belediyesi Kurbanlık, Fermak, Emlak Konutları Tamamı, Kent Konut GOSB TM GH6004 MUTLU KENT 2 ÇIKIŞI

Saat 12:00 – 16:00

Muallim Köyü Merkez Tamamı, Üçel Zımpara, Yılmazlar, Arsan, Kabel, Marmara Metal, Ceceli Demir, Gök Metal, Çolakoğlu Anadolu Lisesi DM11055 GH6252 MUALLİMKÖY ÇIKIŞI

Saat 09:00 – 13:00

Tavşanlı Köyü, Ihlamur Sk., Çukur Cad., Şahin Sk., Kasımpatı Sk., Aveks Sk., 10 Sk., 13 Sk., Timpa Hijyenik, Battal Kardeşler, Altıngöz, Yıldırımlar ,Metal, Gözütoklar, Blg ,Lojistik, Yolbulanlar, Haktaş, Vıg Makina, Meb Metal, Aveks, Yolka, Yolbulanlar, Gunsa Makina, Guma, Süper Enerji, Omya Madencilik, Boğaç Profil, ,Atakaş, Yeşilkor, Akbayır, Özkan Metal, Ceva, Okumuşlar, Kaya İnşaat, ,Kovanlar, Rozak, Katırcıoğlu Demir Çelik, Altıneller Metal, DM11004 GH6401 ATABAY ÇIKIŞI

Saat 09:00 – 17:00

İnönü Mah. 1985. Sok., 1986. Sok., 1986/4. Sok., 1986/3. Sok., 1986/2. Sok., 1986/1. Sok., 1984. Sok., 1983. Sok., 1987. Sok., Gençlik Cad. TR10154 B KOLU

ÇAYIROVA

Saat 09:00 – 13:30

Sekerpınar Mahallesı Şeker Pınar Geri Dönüşümcüler Sanayi Sitesi, Ayçiçek Sok., Ark Makine, Megeba Yapı, Turkuaz ,Uzay Çatı, Can Varil DM7536 GH7050

DİLOVASI

Saat 09:00 – 15:30

Demirciler Köyü, Limak İnşaat Tamamı, Vinçsan DM8524 GH8025 NOT:MANEVRA DÖNÜŞÜNE İSTİNADEN POLİSAN DM İLE KÖSELER DM ARASI ETKİLENECEKTİR.

SEDAŞ'TAN UYARI

SEDAŞ'tan yapılan uyarıda, "Çalışmanın daha erken saatlerde sona ermesi ​durumunda, siste​me kesinti bitiş saatinden daha erken elektrik verilebilir. Kesinti saatlerinde elektrikle çalışan cihazlarınız​ı lütfen devre dışı bırakınız. Tüketicilerimizin bu durumu dikkate alarak, gerekli önlemlerini almaları önemle duyurulur. Jeneratör kullanan tüketicilerimiz kesinti esnasında güvenlik açısından şebeke ayırıcılarını açık tutmalıdır" denildi.