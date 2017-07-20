Çayırova Belediyesi doğa eğitim projesi olan “Dört Mevsim Çayırova”nın yaz dönemi eğitimlerine başladı. Eğitim, sosyal ve kültürel çalışmalar alanında örnek projelere imza atan Çayırova Belediyesi, Dört Mevsim Çayırova projesinin yaz eğitimlerine 4. Sınıf öğrencileriyle başladı.

Yıl içerisinde sonbahar, kış ve ilkbahar eğitimleriyle minik öğrencileri doğa keşfine çıkaran belediye, öğrencilerin doğa ile tanıştığı ve tabiatın güzelliklerini öğrendiği proje kapsamında uzman doğa rehberi eşliğinde doğa yürüyüşü yapan öğrenciler yeni bitki ve hayvan türleriyle karşılaştı.

Öğrenciler Eğlenerek Doğayı Keşfediyorlar