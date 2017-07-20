Dört Mevsim Çayırova

Öğrenciler Eğlenerek Doğayı Keşfediyorlar
Çiçek ve bitki türlerini inceleyen öğrenciler ilk defa gördükleri kuş ve kelebekler karşısında mutluluk ve heyecanlarını hep birlikte paylaştılar. Yapılan keşifler sırasında doğal kuş yuvaları ile karşılaşan öğrenciler, orman içerisinde tavşan sincap kalıntılarının olduğunu öğrenince heyecanları arttı. Tüm yılı kapsayan projeyle Çayırova’yı dört mevsim tanıma fırsatı bulan öğrenciler yakın çevresindeki coğrafyayı, yaban hayatını ve ekosistemi inceleme ve mevsimsel değişiklikleri gözlemleme imkanı buluyor. Tabiat ve hayvan sevgisinin yanı sıra çevre bilinci aşılayan doğa eğitimi programları kısım kısım olarak Küçük Vadi, Çağdaşkent Rekreasyon Alını ve Kuştepe Mesire Alanında sürdürülüyor.