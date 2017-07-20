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Dört Mevsim Çayırova

Çayırova Belediyesi doğa eğitim projesi olan “Dört Mevsim Çayırova”nın yaz dönemi eğitimlerine başladı. Eğitim, sosyal ve kültürel çalışmalar alanında örnek projelere imza atan Çayırova Belediyesi, Dört Mevsim Çayırova projesinin yaz eğitimlerine 4. Sınıf öğrencileriyle başladı.

Dört Mevsim Çayırova

20 Temmuz 2017 Perşembe 10:36

Yıl içerisinde sonbahar, kış ve ilkbahar eğitimleriyle minik öğrencileri doğa keşfine çıkaran belediye, öğrencilerin doğa ile tanıştığı ve tabiatın güzelliklerini öğrendiği proje kapsamında uzman doğa rehberi eşliğinde doğa yürüyüşü yapan öğrenciler yeni bitki ve hayvan türleriyle karşılaştı.

Öğrenciler Eğlenerek Doğayı Keşfediyorlar

Çiçek ve bitki türlerini inceleyen öğrenciler ilk defa gördükleri kuş ve kelebekler karşısında mutluluk ve heyecanlarını hep birlikte paylaştılar. Yapılan keşifler sırasında doğal kuş yuvaları ile karşılaşan öğrenciler, orman içerisinde tavşan sincap kalıntılarının olduğunu öğrenince heyecanları arttı. Tüm yılı kapsayan projeyle Çayırova’yı dört mevsim tanıma fırsatı bulan öğrenciler yakın çevresindeki coğrafyayı, yaban hayatını ve ekosistemi inceleme ve mevsimsel değişiklikleri gözlemleme imkanı buluyor. Tabiat ve hayvan sevgisinin yanı sıra çevre bilinci aşılayan doğa eğitimi programları kısım kısım olarak Küçük Vadi, Çağdaşkent Rekreasyon Alını ve Kuştepe Mesire Alanında sürdürülüyor.

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