Dost El’den Öğretmenlere ‘Özel’ Kutlama





Geçtiğimiz yıl Derince’de kurulan ve kısa sürede verdiği kaliteli eğitimle adından sıkça söz ettiren Dost El Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin deneyimli öğretmenleri 24 Kasım Öğretmenler Günü sabahı kurucu müdürleri Doğan Gündoğdu’nun sürpriziyle karşılaştılar. Özel öğrencilere özel eğitim veren öğretmenleri bir araya getiren Gündoğdu, hem anlamlı günlerini kutlarken, hem de eğitim ve rehabilitasyon merkezini kısa sürede gözde eğitim kurumları arasına soktukları için kendilerine teşekkür etti.

Kurucu müdür Doğan Gündoğdu yaptığı konuşmada; “Zihinsel engelli bireyler destek eğitim programı, özel öğrenme güçlüğü destek eğitim programı ve yaygın gelişimsel bozukluk destek eğitim programlarına ihtiyacı olan engelli bireylerine eğitim – öğretim imkanları sağlayarak bu çocuklarımızın bugün ve yarınlarına ışık tutarak, çevreyle işbirliğini sürekli ve olumlu bir biçimde geliştirilebilen,ve onlara kısaca toplumda kendi kendilerine yeten, adımlarını güvenle atan birer birey olma davranışını kazandırmak gibi bir vizyonumuz var. Sizler bunu fazlasıyla yerine getiriyorsunuz. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi.