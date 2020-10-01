Down Sendromlu Çocuklar İtfaiyeciler Haftasını Kutladı

+1 Farkla Gölcük Down Sendromlular Derneği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gölcük itfaiye müfreze binasını ziyaret ederek, itfaiyeciler haftasını kutladı. Ülkemizde 25 Eylül- 1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiyeciler Haftası nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gölcük itfaiye müfreze binasını ziyaret etti.

GÖLCÜK İTFAİYESİNE ZİYARET

Toplumdaki engellilik algısını ortadan kaldırabilmek, fırsat verildiğinde engelli bireylerin neleri başarabildiklerini gösterebilmek için birçok sorumluluk projesini hayata geçiren +1 Farkla Gölcük Down Sendromlular Derneği, itfaiyeciler haftasını kutladı. 25 Eylül- 1 Ekim tarihleri arasında kutlanan itfaiyecilik haftası nedeniyle +1 Farkla Gölcük Down Sendromlular Derneği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gölcük itfaiye müfreze binasını ziyaret etti.

ARAÇLARA BİNDİLER

Down sendromlu çocuklar, Gölcük itfaiye Müfreze binasında itfaiyeci abileri tarafından karşılandı. İtfaiyecilik hakkında abilerinden bilgi alan Down sendromlu çocuklar, itfaiye araçlarına da bindi.

“İTFAİYECİLERE MİNNETTARIZ”

Ziyaretin önemine dikkat çeken +1 Farkla Gölcük Down Sendromlular Derneği Başkanı Belgin Abanoz; “25 Eylül- 1 Ekim İtfaiyeciler haftası nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gölcük İtfaiyesini ziyaret ettik. Bizleri burada misafir ettikleri için minnettarız. İtfaiyecilerimiz canla başla vatandaşlarımızın can güvenliği için çalışıyor. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır” ifadesini kullandı.