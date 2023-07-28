Dr. Sadık Ahmet’in anısı Kocaeli’de yaşayacak

Batı Trakya Türklerinin hakları için verdiği mücadeleyle tanınan Dr. Sadık Ahmet’in anısı Kocaeli’de yaşamaya devam edecek. Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şubesinin öncülüğünde 13 STK’nın destek verdiği Dr. Sadık Ahmet Anıtı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edildi. Dr. Sadık Ahmet’in hatırasını yaşatmak için yapılan anıt, 29 Temmuz Cumartesi günü saat 18.00’de İzmit Doğu Kışla Parkında açılacak.

DOĞU KIŞLA PARKINDA

Yunanistan’daki Türk toplumunun haklarını savunmak için büyük mücadele veren Dr. Sadık Ahmet, vefatının yıl dönümünde rahmetle anılıyor. Sadık Ahmet’in anısının yaşaması için daha önce İzmit Outlet Center ve 41 Burda AVM’lerin arasında inşa edilen yaya üstgeçidine “Dr. Sadık Ahmet Üstgeçidi” ismini veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu kez de hatırasını yaşatmak için anıt inşa etti. Anıt üzerinde Dr. Sadık Ahmet’in hayatını konu alan bir yazı, bir resmi, Batı Trakya’nın haritası, kendisine ait olan cümleleri ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Batı Trakya Misak-i Milli Sınırları İçindedir” yazısı yer alıyor. Anıt, 29 Temmuz Cumartesi günü saat 18.00’de İzmit Doğu Kışla Parkında düzenlenecek olan törenle açılacak.



