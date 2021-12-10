Dr. Şengül Gülaçtı’ya Büyükşehir’den Veda

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden emekli olan Dr. Şengül Gülaçtı için vefatının ardından hizmet binası önünde tören düzenlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığından emekli olan Dr. Şengül Gülaçtı, evinde hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk annesi olan Gülaçtı için, Büyükşehir Belediyesi önünde tören düzenlendi.

BÜYÜKŞEHİR ÖNÜNDE TÖREN

1994 yılında Alikahya Belediyesinde iş hekimi olarak görevine başlayan ve 2004 yılından bu yana Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışırken 2020 yılında emekli olan Dr. Şengül Gülaçtı, hayata gözlerini yumdu. Gülen yüzüyle hatırlanan Şengül Gülaçtı için Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde tören düzenlendi.

“GÜLEN YÜZÜYLE HATIRLANACAK”

Düzenlenen törene Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcıları, daire başkanları, şube müdürleri, Büyükşehir personeli ve Gülaçtı’nın ailesi katıldı. Cenaze öncesi Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, aile yakınlarına başsağlığında bulundu. Kısa bir konuşma yapan Genel Sekreter Gündoğdu, “Hocamız 2004 yılından bu yana belediyemizde görev yapıyordu. Geçen yıl emekli oldu. Günlen yüzüyle hatırlanacak. Biz ona olan hakkımızı helal ediyoruz. Mekanı cennet olsun” ifadesini kullandı.

CENAZESİ İSTANBUL’DA

Konuşmanın ardından merhum Dr. Şengül Gülaçtı için helallik istendi. Gülaçtı’nın cenaze töreni yarın İstanbul Üsküdar Şakirin Camiinde yapılacak. Cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığında toprağa verilecek.























