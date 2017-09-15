banner212
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Driftçiler dehşet saçtı

Gebze Sultanorhan mahallesinde yer alan otopark önünde drift yapan gençlere müdehale eden Muzaffer Kaptanoğlu, darp edildi.

Driftçiler dehşet saçtı

15 Eylül 2017 Cuma 11:32

Gebze Sultanorhan mahallesinde yer alan otopark önünde drift yapan gençlere müdehale eden Muzaffer Kaptanoğlu, darp edildi. Vatandaşların mahalle aralarında vakitli vakitsiz drift yapan sürücülerden şikayetçi oldukları bir zamanda trafikte korku yaşatan driftçiler bu kez işi darpa kadar getirdi. Sultanorhan Mahallesi’nde esnaflık yapan Muzaffer Kaptanoğlu  geçtiğimiz günlerde drift yapıp etrafa yerdeki mıcırların saçılmasını sağlayan gençlere müdahale etti. Tartışma sonrası ayrılan driftçiler daha sonra kalabalık bir gurup olarak geri döndüler ve Kaptanoğlu’nu bu kez darp ettiler. Polise haber verilmesine rağmen emniyet kuvvetlerinin olay yerine gelişi gecikince Kaptanoğlu kolundan ve gözünden aldığı darbelerle yaralandı. Polise bunu yapanlardan şikayetçi olduğunu belirten Muzaffer Kaptanoğlu ve mahalle sakinleri bu işi yapanlara yetkililerin izin vermemelerini istediler.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Türk Konseyi ile İpek Yolu gezisi Türk Konseyi ile...
Miraç Kandili ve 23 Nisan Bayramı Miraç Kandili ve...
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve Sakarya Meydan Muharebeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
2 çocuk babası intihar etti 2 çocuk babası intihar etti
İstişare Toplantıları Devam Ediyor İstişare Toplantıları Devam Ediyor
TDBB, Yürütme Kurulu toplantısını yaptı TDBB, Yürütme Kurulu toplantısını yaptı
Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu! Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu!
Atıksu ve Suyun Geri Kazanımı Konuşuldu Atıksu ve Suyun Geri Kazanımı Konuşuldu
Ankara'da kritik gün! Ankara'da kritik gün!
Yukarı Çık

banner149

2 çocuk babası intihar etti
Çalıştığı fabrikanın Konya’ya taşınmasının ardından eşi ve çocuklarından uzak kaldığı için...

Haberi Oku