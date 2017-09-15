Driftçiler dehşet saçtı

Gebze Sultanorhan mahallesinde yer alan otopark önünde drift yapan gençlere müdehale eden Muzaffer Kaptanoğlu, darp edildi. Vatandaşların mahalle aralarında vakitli vakitsiz drift yapan sürücülerden şikayetçi oldukları bir zamanda trafikte korku yaşatan driftçiler bu kez işi darpa kadar getirdi. Sultanorhan Mahallesi’nde esnaflık yapan Muzaffer Kaptanoğlu geçtiğimiz günlerde drift yapıp etrafa yerdeki mıcırların saçılmasını sağlayan gençlere müdahale etti. Tartışma sonrası ayrılan driftçiler daha sonra kalabalık bir gurup olarak geri döndüler ve Kaptanoğlu’nu bu kez darp ettiler. Polise haber verilmesine rağmen emniyet kuvvetlerinin olay yerine gelişi gecikince Kaptanoğlu kolundan ve gözünden aldığı darbelerle yaralandı. Polise bunu yapanlardan şikayetçi olduğunu belirten Muzaffer Kaptanoğlu ve mahalle sakinleri bu işi yapanlara yetkililerin izin vermemelerini istediler.



