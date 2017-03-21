Düğününe aylar kala talihsiz ölüm!

Kocaeli Üniversitesi Jeofizik bölümü mezunu Aylin Kırca (24) geçirdiği mide ameliyatı sonrası hayatını kaybetti.

İlimizin önde gelen restoran işletmecisi, iş adamlarından Kamil Öçbe'nin oğlu Alparslan Öçbe'nin nişanlısı olan, Kocaeli Üniversitesi Jeofizik bölümünden mezun olan Aylin Kırca (24) midesindeki rahatsızlık nedeniyle Gebze'de özel bir hastanede ameliyat oldu.

Ameliyat sonrası yaşadığı organ yetmezliği sebebiyle yoğun bakıma alınan Aylin Kırca, 3 gün boyunca tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Genç çiftin Temmuz ayında evlilik planları yaptığı öğrenildi. Aylin Kırca , memleketi olan Ordu'da toprağa verildi.