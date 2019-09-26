DUMANSIZ HAVA SAHASI İÇİN ÇALIŞMALARA DEVAM Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, ülke genelinde ‘ Dumansız Araç Uygulaması’ gerçekleştirildi.

26 Eylül 2019 Perşembe 10:43