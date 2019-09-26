DUMANSIZ HAVA SAHASI İÇİN ÇALIŞMALARA DEVAM

26 Eylül 2019 Perşembe 10:43
Uygulamanın Kocaeli ayağında 139 ekip de görevli 573 personel görev yaptı. Uygulama kapsamında bin 109 şahıs sorgulandı. 239 araç sürücüsüne 5236 sayılı kanunun 39 Maddesi hükümlerine aykırı hareket etmekten, yani araç içinde tütün ve tütün mamulleri tüketmekten 36 bin 567 lira para cezası uygulandı. Uygulamada aynı zamanda değişik suçlardan gözaltına alınan 3 kişi hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında kontrol edilen 660 araçtan 143 araç sürücüsüne ise değişik kural ihlallerinden 48 bin 41 lira para cezası uygulandı.
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