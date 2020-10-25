DÜMBÜLDEK MESİRE ALANINDA ARAMA KURTARMA OPERASYONU Derince Dümbüldek Mesire Alanında kaybolan iki kişi için kurumlar ortak arama kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

25 Ekim 2020 Pazar 14:58

Akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezine Derince Dümbüldek Mesire Alanı civarında yürüyüş yapan iki kişiden birinin uçurumdan düşerek ayağını kırdığı ve nerede olduklarını bilmedikleri ihbarı yapıldı. Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü arama kurtarma ekibi operasyon için bölgeye intikal etti. Mesire alanında Jandarma ve Umke ekipleriyle buluşarak başlatılan arama kurtarma çalışmasında kayıp şahıslardan Z.E. ile irtibat kuruldu. Konum yardımıyla kısa sürede ulaşılan Z.E. sağlık ekiplerine teslim edildi. Yüksekten düşerek ayağı kırılan F.T. nin bulunduğu yeri bilmediğini söyleyen Z.E., kendisinin yardım çağrısı için yanından ayrıldığı bilgisi vermesi üzerine ekipler ikiye ayrılarak farklı yönlerde tekrar arama çalışması başlattı. Bir saatlik arama sonrası yüksekten düşen ve yürüme imkanı olmayan F.T. bulundu ve sedye ile ambulansa taşındı. Z.E. ve F.T. ilk kontrolleri ardından Kocaeli Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.