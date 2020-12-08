Dumlu Baba Erzurumlulardan Vefa Bekliyor!

Kültür ve medeniyet coğrafyamızda nehirler tarihimizin kilometre çizgisidir. Yenisey, Orhon, Abuderya, Siliderya nehirlerinden Türk tarihi akar. Nil’den Tuna’ya, Osmanlı’nın sınır çizgisidir. Fırat, Dicle, Sakarya başta olmak üzere Anadolu nehirlerimiz, Anadolu tarihinin aktığı yerlerdir.

Fırat Nehri’nin ayrı bir önemi vardır. Bütün kutsal kitaplarda Fırat nehrinden söz edilir. Fırat Nehri’nin kaynağı, doğduğu yer ise Erzurum Dumlu dağlarıdır. Bu yaz, Dumlu dağlarına çıkarak Fırat’ın kaynağından su içmek istiyoruz.

Erzurum’dan güzel bir yaz günü Temmuz ayının 13’ünde rengârenk çiçekler arasından geçerek Erzurum merkeze 35 Kilometre uzakta ki Fırat nehrinin kaynağı Dumlu suyundan içip Dumlu Baba’nın mezarında Fatiha okumak üzere yola çıkıyoruz. Dumlu dağlarına tırmanırken bize emvaye çeşit çiçek ve kuş türleri eşlik ediyor.

Meşekkatli ve zor bir yolculuktan sonra Dumlu Baba suyunun kaynağına geliyoruz. Gördüğümüz manzara karşısında üzülüp kahroluyoruz. Etraf bakımsız ve perişan. Suyun kaynağı tarihi görünümünden çıkartılıp depo haline getirilmiş. Burada ki birkaç Erzurumlu ile konuşuyoruz. Yakınıp şikayet ediyorlar. İsrailliler suyumuza göz diktiler. Burayı ele geçirip suyumuzu şişeleyerek satmak istiyorlar.

Suyun kaynağının bulunduğu yer dağların zirvesi. Bu bölgeye Taksimat-ı İlahi tepesi de deniyor. Bu dağların zirvesinden üç tane önemli nehrimiz doğuyor. Fırat nehrinin Karasu kolu Dumlu’dan doğarak Irak’ın Basra Kentinden Basra Körfezi’ne dökülüyor. Çoruh nehri yine buralardan doğuyor Artvin’den Gürcistan’a girerek Batum’dan Karadeniz’e dökülüyor. Aras nehrinin doğduğu yer de burası. Aras Nehri de buradan doğarak Azerbaycan’da Bakü yakınlarından hazar Denizi’ne dökülüyor.

DUMLU BABA SUYUNA SAHİP ÇIKILMALI

Görüldüğü gibi Erzurum Dumlu dağları hem Anadolu’ya bereket veriyor hem de komşu ülkelere hayat götürüyor. Özellikle kutsal olarak bilinen Fırat’ın kaynağı Dumlu suyunun betonlaşmış perişan hali beni derinden üzüyor. Suyun kaynağının hemen üzerinde bir mezarlık bulunmakta. Bu mezarlardan birinin Horasan Erenlerinden Allah dostu Dumlu Baba’ya ait olduğu bazı tarihi kaynaklarda rivayet ediliyor. Ancak mezarlık perişan, define avcıları mezarları söküp dağıtmışlar, mezar taşları rastgele atılmış. Dumlu Baba’nın hem suyuna hem de mezarına maalesef sahip çıkılamamış.

Dumlu baba suyu ve mezarının etrafında Yaylacılar, çadırlarını kurup küçük baş hayvanlarını otlatıyorlar. Asırlar önce Dumlu Köyü’nün olduğu tarihi kaynaklarda geçen burası bugün yaylacılara ve Yörüklere hizmet veriyor. Çevre korunmaya muhtaç. Suyumuzu kana kana içip Dumlu Baba’nı mezarında Fatiha okuyup Erzurum’a dönerken içimiz burkuluyor ve neden buraya sahip çıkılamadığını soruyoruz. Burası Kültür ve Tabiat varlıkları tarafından koruma altına alınabilir, Orman ve Su İşleri bakanlığı tarafından Tabiat Parkı ilan edilerek ağaçlandırılabilir. Erzurum Büyükşehir belediyesi ve Erzurum Valiliği buraları en iyi şekilde koruyabilir. Erzurumlu Sivil toplum örgütleri Fırat’ın kaynağı Dumlu baba suyuna Tur düzenleyebilir. Özetle Horasan’da Anadolu’yu manen fetheden Horasan ereni Dumlu Babaya sahip çıkılabilir.

Fırat’ın kaynağının bulunduğu Dumlu Baba suyu ve Dumlu baba mezarının perişan halini ilgili ve yetkililere duyurmak için adeta seferberlik ilan ettik. İlgili ve yetkililere bu durumu anlatmaya çalışırken geçtiğimiz hafta AK Parti Kocaeli Milletvekili Erzurumlu İlyas Şeker bey ile bir araya geldik. Konuyu kendisine intikal ettim. O da hemen yanımızda Erzurum Milletvekili sayın İbrahim Aydın beyi aradı. İbrahim beye Dumlu Baba suyu ve mezarıyla ilgili tespitlerimizi ilettik. Bizden fotoğraf ve bilgi göndermemizi istedi. Kendisine bu bilgileri ve fotoğrafları gönderdik. İnanıyorum kültür ve tarihi değerlere büyük önem veren Erzurum Milletvekili İbrahim Aydın bey Fırat’ın kaynağı Dumlu Baba suyu ve mezarına sahip çıkıp koruma altına alarak Erzurumluların vefasını gösterir.